Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski

Pod koniec września do fanów dotarła niepokojąca informacja na temat wypadku Toma Hollanda. Miało do niego dojść na planie "Spider-Man: Brand New Day", gdzie aktor doznał wstrząsu mózgu i musiał przerwać prace nad filmem. W związku z tym w niektórych mediach pojawił się przekaz, który stworzył dramatyczny i przerażający obraz tego, co wydarzyło się na planie zdjęciowym. Doniesienia te prędko zdementował Dominic Holland, ojciec Hollanda, który opublikował na blogu szczery wpis.

Ojciec Toma Hollanda dementuje doniesienia o wypadku na planie Spider-Mana 4

Rodzina Toma Hollanda prowadzi bloga o nazwie The Brother's Trust (TBT). Jest to jednocześnie fundacja, która została założona w 2017 roku przez Nikki i Dominica Hollandów, rodziców Toma oraz jego trójki braci. Oprócz tego, że jej celem jest zbiórka funduszy na cele charytatywne, to jej założyciele publikują co jakiś czas wpisy na rozmaite tematy.

Jeszcze we wrześniu Dominic Holland opublikował wpis na temat charytatywnego Pub Quizu, nawiązując przy okazji do rzekomego wypadku syna na planie filmu "Spider-Man: Brand New Day":

Czytanie w mediach doniesień o "przerażającym urazie" Toma przypomniało mi przysłowie, że nigdy nie należy wierzyć w to, co piszą w gazetach. Wszystko było nie tak, powołując się na kierowcę karetki, który odebrał "kontuzjowaną gwiazdę" ze studia filmowego Leavesden w północnym Londynie. Nie było karetki, a film "Spider-Man: Brand New Day" nie jest kręcony w studiu Leavesden - zaczął wpis.

Ojciec Hollanda opowiedział, że wypadek syna miał miejsce na dzień przed charytatywnym Pub Quizem. Tom zadzwonił wówczas do matki i poinformował ją, że uderzył się w głowę i jedzie do szpitala, ale tylko na wszelki wypadek.

Rano dowiedzieliśmy się, że Tom spędził noc w szpitalu, aczkolwiek w ekskluzywnym szpitalu, bez niekończącego się oczekiwania, które znoszą "zwykli Kowalscy", ale mimo to nie panikowaliśmy. Tylko lekki wstrząs mózgu, nic mu nie będzie. I nic mu nie było. Przybył do Christie's punktualnie, bo Holland nigdy się nie spóźnia. Nie czuł się najlepiej, ale zapewnił nas, że wszystko z nim w porządku.

Dominic Holland zapewnił, że choć Tom musiał opuścić wydarzenie nieco szybciej, to wraca do zdrowia.

Anna Bortniak 06.10.2025 15:01

