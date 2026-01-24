Najlepsza rola Tomasza Kota. Nie zapomnę jej na długo

Ładowanie...

HBO Max zamknął miniony rok serialem, z którym wiązałam spore nadzieje. Bo nie dość, że polskim, to jeszcze opartym na faktach, a takie tytuły zwykle cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Dodatkowo nie była to historia byle jaka - fabuła koncentrowała się na prawdziwej sekcie, którą w latach 90. założył Bogdan Kacmajor, charyzmatyczny bioenergoterapeuta. Na temat jego działalności w sieci można odnaleźć raczej szczątkowe informacje - bardziej wyraźny i szczegółowy obraz tego, co działo się w Niebie, dostarczył nam za pośrednictwem swojej książki Sebastian Keller, były członek sekty.

Biorąc pod uwagę jego wspomnienia, Kacmajor jawił się jako owładnięty obsesją mężczyzna, który wierzył, że stoi ponad wszystkimi ludźmi. Że jest wybrańcem. Że może decydować o życiu innych ludzi, z wybieraniem dziwacznych imion włącznie, którzy byli w jego osobę ślepo wpatrzeni. Właśnie te cechy najbardziej zapadły mi w pamięć podczas czytania książki Kellera. Jednocześnie byłam bardzo ciekawa, czy Kot, który został obsadzony do tej roli, sprosta zadaniu, by wzbudzić we mnie takie emocje, jakie odczuwałam podczas czytania. Takiego efektu końcowego się nie spodziewałam.

Tomasz Kot - rola w serialu Niebo. Rok w piekle jest jedną z jego najlepszych

W serialu Sebastian Keller poznał bioenergoterapeutę Piotra Wójcika, kiedy zmagał się z bólami z sercem. Schorzenie, którego nie mógł wyleczyć żadnej lekarz, uniemożliwiło mu normalne funkcjonowanie, dlatego matka Kellera postanowiła zaprowadzić syna do Wójcika, ostatniej deski ratunku. Już w scenie, kiedy serialowy Wójcik nakładał na Kellera ręce, by go "uleczyć", poczułam bijącą od Kota tajemnicę i energię, która dosłownie wylewała się z ekranu. Pomyślałam wówczas, jak to możliwe, by nawet w tak spokojnych scenach, kiedy aktor po prostu milczał, można było poczuć pewnego rodzaju respekt przed jego bohaterem. Jak gdyby jego dłonie rzeczywiście miały moc.

Ale, żeby nie było, jego kreacja nie polegała tylko na tym, by uosabiać mistycyzm - Kot sprawdzał się wybitnie właściwie w każdej innej scenie. W pamięć zapadły mi szczególnie dwa momenty, które wywołały u mnie ciarki. Jednym z nich był ten, w którym zrozumiałam, dlaczego właściwie Keller zdecydował się dołączyć do sekty.

Choć współcześnie słowo "sekta" przywodzi obecnie na myśl raczej te złe skojarzenia - fanatyzm, destrukcyjne praktyki, manipulacja, izolacja społeczna czy pranie mózgu - to dlaczego główny bohater nie zorientował się, że coś jest nie tak? Serial świetnie oddał to, że tej manipulacji nie dało się rozpoznać na pierwszy rzut oka, ponieważ wszystko wydawało się niewinne i dobre. Przyczynił się do tego głównie Kot - w kluczowych momentach potrafił zagrać ciepłego przewodnika duchowego, któremu życie bym powierzyła. I nie wzbudziłoby we mnie podejrzeń nawet to, że otrzymałam imię Kukuryku.

Inna scena, po której miałam ciarki, był moment, gdy jedna z członkiń sekty zdecydowała się odejść z Nieba i przejść przez symboliczną linię ognia. To był chyba ten moment, gdy poczułam bijącą od Kota siłę - w tamtym momencie nie był on aktorem, tylko guru Nieba z krwi i kości. W wielu zresztą podobnych do tej scenach wystarczyło, że on po prostu stał lub spokojnie mówił i tyle wystarczyło, by pokazał energię swojego bohatera. Wspaniała rola Kota, której długo, długo nie zapomnę.

Anna Bortniak 24.01.2026 11:49

