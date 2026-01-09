Zaginione dzieci w sekcie Niebo. Czy ten wątek w serialu HBO Max jest na faktach?

Ładowanie...

Uwaga! Artykuł zawiera spoilery 3. odcinka serialu "Niebo. Rok w piekle".

W HBO Max zadebiutował 3. odcinek serialu "Niebo. Rok w piekle". Produkcja opowiada historię Sebastiana Kellera (Stanisław Linowski), który trafia do sekty Niebo. Przewodniczy jej guru Piotr Wójcik (Tomasz Kot), bioenergoterapeuta, który wcześniej pomógł młodemu chłopakowi wyleczyć niezidentyfikowane źródło bólu. Keller ochoczo dołącza do sekty, jednak z biegiem czasu zaczyna dostrzegać, że niewinna duchowa komuna to tak naprawdę brutalny system przemocy i ostoja manipulacji oraz fanatyzmu.

W najnowszym epizodzie Karolina (Michalina Łabacz) postanawia opuścić sektę, po tym gdy Wójcik zabrania Niebianom uczestniczyć w pogrzebie Maćka (Mateusz Górski). Jest jednak w swojej decyzji osamotniona. Niedługo później była członkini Nieba udaje się na policję, gdzie opowiada o podejrzanych sytuacjach związanych z kobietami sekcie. Mówi o poronieniu jednej z nich, a także o wyjeździe innej kobiety z małym chłopcem, sugerując, że funkcjonariusze powinni przeszukać działkę. Dodaje, że ich ciała mogły zostać rozpuszczone za pomocą wodorotlenku potasu.

Odcinek kończy się nalotem policji na Niebo. Mężczyźni zostają wówczas wyprowadzeni przez funkcjonariuszy. Aneta (Zofia Jastrzębska) dowiaduje się, że istnieje podejrzenie, iż dzieci były przez członków sekty zabijane, a ich ciała zakopywano w ogrodzie. W ostatniej scenie śledczy dostrzega w dziurze w ziemi niewielki szkielet.

Niebo. Rok w piekle - czy członkowie sekty mieli coś wspólnego z zaginionymi dziećmi?

Szokujący wątek w serialu nie był do końca wyssany z palca. Choć na temat zaginionych dzieci Niebian nie ma zbyt wielu informacji, to w sieci można natknąć się na artykuły z sprzed lat, z których wynika, że na terenie sekty ponad dwie dekady później mogły zostać wszczęte poszukiwania. Informację przekazał w maju 2011 r. reporter Krzysztof Kot z serwisu RMF FM.

Z artykułu można dowiedzieć się, że byli członkowie Nieba powiadomili władze, iż w połowie lat 90. członkom sekty urodziło co najmniej kilkoro dzieci, które po prostu zniknęły. W serialu główny śledczy, który przesłuchiwał Karolinę, mówił nawet, że na komisariat nie wpłynęły żadne informacje na temat zaginięć noworodków. Wszelki ślad zwyczajnie po nich zaginął.

Kot podkreślił, że "dzieci nie zostały zarejestrowane w urzędzie, ani nie opuściły terenu sekty", a o wznowienie śledztwa zaapelował Ryszard Nowak, szef Komitetu Obrony przed Sektami. Nowak poinformował, że kilkunastu byłych członków sekty ujawniło, że ten wstrząsający proceder rzeczywiście mógł mieć miejsce.

Wypowiedź Nowaka zacytował w kwietniu 2011 r. Dziennik Wschodni. Szef Komitetu Obrony przed Sektami twierdził wówczas:

Mamy sygnały, że na posesji były zakopywane martwe dzieci członków sekty. Byli członkowie sekty opowiadali nam o nagłym znikaniu nowo narodzonych lub poronionych dzieci. Prawdopodobnie na rozkaz guru sekty, martwe dzieci były potajemnie grzebane w ziemi na terenie posiadłości.

Z artykułów sprzed lat wynika, że 14 lat temu, kiedy prowadzono śledztwo w sprawie sekty, przeszukana została tylko posesja. Zeznania byłych członków Nieba mogły sprawić, że prokuratura wznowiłaby zamknięte już śledztwo, a także rozszerzyła teren poszukiwań. Dziś wiadomo, że ostatecznie nikt nie został za te podejrzenia pociągnięty do odpowiedzialności.

Anna Bortniak 09.01.2026 15:43

