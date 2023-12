TOP 10 książek na święta. Wybieramy najlepsze tytuły na świąteczny weekend

"Inna opowieść wigilijna" to klasyczna opowieść Charlesa Dickensa we współczesnym wydaniu. Główną bohaterką powieści jest Monica Banks, dyrektorka międzynarodowej firmy komputerowej. Samotna kobieta jest nieczułą pracoholiczką, która odmawia swoim pracownikom urlopu w Wigilię. Kiedy tego samego dnia odkrywa w swoim biurowym komputerze ducha, okazuje się, że jest on Ebenezerem Scroogem. Przebudzony przez pewną dziewczynkę Scrooge odkrywa, że świat bardzo zmienił się od jego czasów, jednak jest gotów, by odegrać rolę ducha Bożego Narodzenia i przekonać Monicę do przemiany nim nadejdzie świt.