Wybieramy TOP 10 książek fantasy 2023 roku. Powieści, które wciągną cię do świata pełnego magii

"Widmowy zagon", finałowy tom cyklu Marcina Mortki o Straceńcach Madsa Voortena, stawia przed czytelnikami wiele pytań: czy Jaszczur, który został ciężko ranny, wciąż żyje? A jeśli uszedł z życiem, to gdzie się schronił? Choć wojna o Rozkrzyczane Krainy prosi się już o koniec, to ocaleni z bitwy pod Brzaskiem wcale się nie cieszą, bo wśród mgieł i skał nadal czai się zagrożenie. Mads Voorten, jedyny, który potrafi dać innym nadzieję, sam walczy o to, by ją odnaleźć. Tymczasem do obozu Wiatru przybywa elf Gwaine, a do garstki straceńców przystaje tajemniczy mag Skalmir.