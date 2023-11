TOP 10 najlepszych horrorów 2023. Po lekturze tych książek nie zaśniesz spokojnie

Akcja książki autorstwa Christophera Goldena rozgrywa się na dalekiej Syberii, najzimniejszym zamieszkanym miejscu na Ziemi, gdzie zimą temperatura spada do nawet sześćdziesięciu stopni poniżej zera. Tytułowa Droga Kości to Trakt Kołymski, podczas budowy którego zginęło setki tysięcy więźniów gułagów. I właśnie tam wyruszają producent dokumentów Felix Teigland oraz operator kamery Jack Prentiss, by zbadać mroźny kraniec cywilizacji na potrzeby serialu. Gdy bohaterowie docierają na miejsce, oprócz otwartych drzwi domów i opuszczonej osady, zastają dziewięcioletnią siostrzenicę ich przewodnika z objawami katatonii. Lecz w tamtym momencie jeszcze zdają sobie sprawy, że to, co zmusiło mieszkańców do nagłej ucieczki, teraz rozpoczyna pościg za nimi.