Radziecki musical i "Trzej muszkieterowie" w wersji kobiecej. Tak wyglądają adaptacje słynnej powieści

Najnowsza adaptacja najsłynniejszej książki Aleksandra Dumasa podbija ekrany kin. "Trzej muszkieterowie: D'Artagnan" to pierwsza część dyptyku, którego łączny budżet szacowany jest na 70 mln dolarów. Twórcy tego ambitnego projektu postanowili przedstawić dobrze znaną nam historię w nowej wersji - brudnej, brutalnej i mrocznej. Dzięki temu stanowi on miłą odmianę po tym, co ostatnio - w 2011 roku - zaserwowało nam Hollywood w osobie Paula W.S. Andersona, wprowadzając do świata przedstawionego... latające statki.



"Trzej muszkieterowie 3D" Andersona to było niedające się oglądać kuriozum, w którym 3D nie dało rady przykryć scenariuszowych mielizn, fabularnych absurdów, ani nawet reżyserskiej nieudolności. No cóż, jeśli na przestrzeni lat sięgało się po powieść Dumasa tyle razy, w adaptacjach musiały trafić się jakieś czarne owce.



