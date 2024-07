Potężny konkurent Netfliksa wchodzi do Europy. Namiesza na rynku, bo będzie za darmo

Podkreślmy: Tubi to darmowa platforma streamingowa. Utrzymuje się z reklam, które wyświetlają się przed i w trakcie dostępnych tam treści. W maju zaliczyła swój najlepszy miesiąc, według Nielsena, wzrastając o 46 proc. w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Od tamtej pory liczy sobie 80 mln aktywnych użytkowników. Pod względem popularności z Disney+ jeszcze co prawda nie wygrywa, ale pokonała Peacocka, Max i Paramount+. Wśród bezpłatnych serwisów przebija ją jedynie YouTube.



W ciągu ostatniej dekady Tubi chętnie wychodziło poza USA, pojawiając się na kolejnych rynkach -Kanadzie, Meksyku, Australii, Nowej Zelandii, Kostaryce, Ekwadorze, Salwadorze, Guatemali i Panamie. Platforma była też dostępna w Europie, ale po wprowadzeniu przez Unię Europejską nowych regulacji, musiała stary kontynent opuścić. Teraz triumfalnie na niego wraca.