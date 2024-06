Te horrory obejrzysz online całkowicie za darmo. Oferują nie tylko tanie dreszcze

Po ostatnich dwóch filmach pora wrócić do prawdziwej grozy. Przy "Harrym Angelu" do śmiechu wam na pewno nie będzie. To naszpikowana symbolami i odniesieniami opowieść o prywatnym detektywie, który podejmuje się zadania odnalezienia znanego niegdyś piosenkarza. Droga wiedzie go... na samo dno piekła. Wcielający się w główną rolę Mickey Rourke gra tak intensywnie, że (jeśli to się do tej pory nie zdarzyło) z miejsca trafi do czołówki waszych ulubionych aktorów. To jego show, nawet jeśli momentami kradnie mu je świetny jak zawsze Robert De Niro.



Film do obejrzenia za darmo na TVP VOD.