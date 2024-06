Netflix za darmo - czy to możliwe? Platforma rozważa wprowadzenie nowego pakietu

Innym haczykiem byłby prawdopodobnie fakt, iż w ramach bezpłatnej opcji Netflix blokowałby dostęp do najpopularniejszych seriali platformy, takich jak "Wednesday", "Stranger Things", "Bridgertonowie" czy "Lucyfer", czyli de facto do tych, które widzowie zapewne chcieliby obejrzeć najchętniej. Gdyby jednak Netflix rzeczywiście zdecydował się na wprowadzenie tego typu pakietu, mógłby najpierw umożliwić dostęp do pierwszych sezonów hitowych produkcji, by później zachęcić widzów do zakupu droższej subskrypcji.