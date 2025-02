Doktor Who może mieć dłuższą przerwę. Powód? Reakcja na wątki woke

"Doktor Who" to prawdziwy fenomen. Brytyjski serial science fiction rozpoczął się jeszcze w 1963 roku. Po paru sezonach musiał zmienić wcielającego się w główną rolę aktora i weszło mu to w nawyk. Co kilka lat się redefiniuje, zmieniając wygląd swojego bohatera. Aktualnie gra go Ncuti Gatwa, którego na pewno wcześniej już kojarzyliście z "Sex Education" Netfliksa. Odcinki z jego udziałem można oglądać na Disney+.



Wygląda na to, że Ncuti Gatwa długo Doktorem już nie pobędzie. Według doniesień z różnych źródeł BBC planuje bowiem anulować serial i odłożyć go na półkę nawet na pięć kolejnych lat. Tak długiej przerwy produkcja nie miała już od bardzo dawno.