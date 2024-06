Na VOD wleciała chińska podróba jednego z największych hitów wszech czasów

"Top Gun" zdążył już pokryć kurz zapomnienia. To w końcu film z 1986 roku, kiedy Tom Cruise jeszcze nie biegał regularnie, aby ratować świat. Wcielił się w młodego pilota, ucznia elitarnej jednostki lotniczej. Grany przez niego Maverick przedrzeźniał się z Valem Kilmerem, śpiewająco poderwał instruktorkę i nieraz wkurzał przełożonych swoją brawurą. Po ponad 30 latach Hollywood przypomniało sobie o jego wyczynach. Skoro Fabryce Snów z sukcesem udało się odświeżyć tak wysłużone i zaniedbane wcześniej marki jak "Gwiezdne wojny" czy "Jurassic Park", czemu w tym wypadku miałoby nie wyjść? No właśnie. Znowu sukces. I to jaki!



"Top Gun: Maverick" z mocą odrzutowca wleciał na listę najlepiej zarabiających filmów wszech czasów. Z niemal 1,5 mld dol. na koncie zajmuje obecnie na niej 12. pozycję. To był drugi największy hit 2022 roku. Przegrał tylko z "Avatarem: Istotą wody" - czyli nie przegrał, bo to tytuł nie do przebicia. Sukces nie przełożył się jednak na nadejście naśladowców. Oni już bowiem czekali.