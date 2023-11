Spoilowanie grozi śmiercią. Przekonał się o tym pewien policjant

Nikt nie lubi, jak ktoś mu psuje zabawę, zdradzając szczegóły dotyczące jakiegoś filmu lub serialu. No bo jakbyśmy się czuli, oglądając "Podziemny krąg" i wiedząc, że Tyler Durden i Narrator to jedna osoba? Albo że Bruce Willis w "Szóstym zmyśle" jest duchem? Albo że połowa superbohaterów ginie na koniec "Avengers: Wojny bez granic"? No właśnie. Czy jest jakiś czas, po którym można spokojnie rzucać spoilerami i nie obawiać się agresywnej reakcji z czyjejś strony? Szczególnie w przypadku tak popularnych tytułów?



Wydawało się, że "Top Gun: Maverick" obejrzał każdy człowiek na świecie. Film z Tomem Cruise'em wszedł na ekrany kin w maju 2022 roku. Szybko stał się przebojem. Zarabiając niecałe 1,5 mld dolarów, wdarł się nawet na 12. miejsce najlepiej zarabiających produkcji wszech czasów. Od czasu swojej premiery zdążył też już wlecieć do streamingu. To jakim cudem ktoś, kto jest nim zainteresowany, miałby go nie widzieć? A jednak.



Więcej o "Top Gun: Maverick" poczytasz na Spider's Web: