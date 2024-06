To będzie jego ostatni taniec. Oto pierwszy zwiastun filmu „Venom 3”

W filmie poza Hardym wystąpili Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach i Stephen Graham.



Czy film okaże się sukcesem? Dwie pierwsze części nie przypadły dziennikarzom do gustu, ale przyciągnęły widzów do kin. Później filmowe uniwersum Spider-Mana upadło i do tej pory nie może się podnieść - "Morbius" dwukrotnie poniósł box offisową porażkę, podobnie było z "Madame Web". Ta okazała się najniżej ocenianym filmem w historii uniwersum.



Nie wiadomo, jakie dalsze plany na tę postać ma Sony, ale Tom Hardy najpewniej już do niej nie wróci. Możemy zakładać co najwyżej pomniejsze występy na dalszym planie, cameos albo zupełnie inną wersję postaci. prawdopodobnie już więcej nie wróci do grania tej postaci.



Czytaj więcej o filmach z uniwersum Marvela w Spider's Web: