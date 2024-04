Walton Goggins: filmy i seriale. Skradł serca widzów w "Falloucie", ale perełek z gwiazdą hitu Amazona jest więcej

Ile dobrych adaptacji gier wideo potraficie wymienić? "The Last of Us", "Halo", "Fallout" i... no z filmami będzie ciężko, prawda? Szczególnie tymi aktorskimi, a nie animowanymi. Hollywood dopiero w serialach znalazło sposób na zarabianie na popularnych grach. Wcześniej bywało częściej gorzej niż lepiej. Taki "Tomb Raider" doczekał się paru adaptacji. Ta ostatnia nie była zbyt udana, choć przecież ma Alicię Vikander na pokładzie. No i Waltona Gogginsa, który wciela się w ulubiony przez jego fanów typ bohatera - czarny charakter. Jak to już ma w zwyczaju, przyćmiewa główną gwiazdę producji.



Film obejrzycie na Premiery CANAL+ i Amazon Prime Video.