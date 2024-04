Miałem już postawić kreskę na „Niezwyciężonym”, ale finał 2. sezonu okazał się genialny

2. sezon ma zadanie znacznie trudniejsze. To już nie tylko historia wchodzenia w dorosłość, ale również poważna próba odpowiedzenia na pytanie: czy można nie powtarzać błędów rodziców. Gdy Omni-Man przyznaje, że nie jest strażnikiem ziemi, a okrutnym wysłannikiem obcej cywilizacji, ulega zmianie dynamika serialu. „Invincible” przestaje być kameralną historią, a zaczyna zbliżać się do opery kosmicznej, w której prywatne życia bohaterów muszą ustępować wielkiej walce o losy wszechświata.



Kirkman stara się żonglować bohaterami i ich historiami, spychając odrobinę Marka i jego młodzieńcze problemy. Liczba wątków może i by nie przytłaczała, gdyby nie fakt, że każdy z nich jest tak napakowany treścią, że z horyzontu wydarzeń znikają głębokie portrety psychologiczne bohaterów, które przecież stanowiły o sile 1. sezonu. Widać, że Kirkman rozstawia pionki na szachownicy i 2. serię należy traktować jako pas startowy do wielkiej konfrontacji. I ja to rozumiem, ale trudno mi było pozbyć się wrażenia, że obiecano mi coś innego, coś głębszego.