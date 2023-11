Niezwyciężonych dwóch na Prime Video. Wielki powrót najlepszej satyry na superbohaterów

Nie potrafi jednak patrzeć w oczy rówieśnikom współczującym mu po „śmierci” ojca, bo czuje się odpowiedzialny za śmierć mieszkańców Chicago. Rozumie, że tych ludzi zabił jego Omni-Man, ale do siebie ma żal o to, że okazał się za słaby, by ich uratować. Siły fizyczne już odzyskał, ale psychicznie jest prawdziwym wrakiem.



Szef rządowej agencji, z którą wcześniej współpracował, nie uważa, by był gotowy na powrót do akcji, ale czy Ziemia może sobie na to pozwolić, by siedział w szatni? Jako widzowie dobrze wiemy, że nie, a Mark zapewne popełni masę błędów mimo jak najlepszych intencji. Nie mogę się doczekać kolejnych odcinków, w których będziemy oglądać jego kolejne potknięcia.