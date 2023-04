Krew, krew i jeszcze trochę krwi. Nowa odsłona kultowej serii horrorów was w niej wykąpie

Już w otwierającej film scenie kamera pędzi przez las, zmierzając prosto ku siedzącej na pomoście dziewczyny. "Aha, zaraz demon ją dorwie". W końcu z podobnych ujęć z punktu widzenia złowrogich mocy Sam Raimi uczynił znak rozpoznawczy "Martwego zła". Wiemy, czemu służą, dokąd zmierzają i czujemy wiążący się z nimi niepokój. A tu niespodzianka. Okazuje się, że to tylko dron, który - jak usłyszymy - nie może nikogo zdekapitować, a co najwyżej zmasakrować twarz. To jednak nie wyłożony słownie potencjał na masakrę powinien nas tu zainteresować. W tym krótkim prologu kryje się bowiem esencja całego filmu.



Fanserwis? W "Martwym źle: Przebudzeniu" go nie brakuje. Nie sposób jednak sprowadzić film do szeregu znanych dobrze motywów fabularnych, narracyjnych, czy formalnych. Bo przecież nawet atrybuty Asha - piła mechaniczna i dubeltówka - nie pojawiają się na ekranie, żebyśmy zapiszczeli na ich widok. One mają swoje funkcje do spełnienia. Lee Cronin wyciąga z genotypu serii, co mu się żywnie podoba, ale z autorskim zacięciem łączy i miesza to ze sobą, aby film stanął na własnych nogach. I się na nich w dodatku nie zachwiał.