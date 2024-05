Serial warto włączyć głównie dlatego, że zawiera on w sobie jedną z najbardziej udanych ról Benedicta Cumberbatcha. Aktor wciela się w postać ekscentrycznego i pełnego wewnętrznych sprzeczności artystę wręcz perfekcyjnie. Każde jego dziwne zachowanie, niespodziewany ruch czy nawet celowo szkodliwe działania ogląda się na ekranie z ogromną satysfakcją. Idealnie udało się tutaj oddać to, jak niezwykle skomplikowaną osobą jest Vincent. Owszem, jego czyny często sprawiają, że aż odechciewa się mu kibicować, ale wszystko utrzymane jest w sztywnych ramach ogólnej konwencji. Wciąż jestem pod wrażeniem, jak dobra jest to kreacja aktorska. Przyznam szczerze, że brakowało mi tego typu angaży, a casting do produkcji „Eric” został przeprowadzony bez jakichkolwiek zarzutów. Dosłownie każdy sprawdza się w swojej roli co najmniej bardzo dobrze, a to już na start jest ogromny sukces. Trzeba przyznać też, że sama historia nie jest niczym, czego już wcześniej nie widzieliśmy przy okazji innych tytułów. Jednak tutaj nie jest ona tak oczywista, jak mogłoby się na pierwszy rzut oka wydawać. Nie będę się w ten wątek zbytnio zagłębiać, aby nie zepsuć wam przyjemności z seansu, aczkolwiek wspomnę o tym, że zaginięcie chłopca to nie najgorsze, co może go w tym okrutnym świecie spotkać.