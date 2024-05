Najbardziej kontrowersyjny polski film roku wjechał na Amazon Prime. Jest hitem

„Biała odwaga” w reżyserii Marcina Koszałki nie miała łatwego startu. Nadchodząca premiera filmu spotkała się z licznymi głosami sprzeciwu. Udało mu się jednak trafić na ekrany kin w marcu 2024 roku. Nic dziwnego, że niektórzy widzowie w niepochlebny sposób komentowali to wydarzenie. Tematu Goralenvolku przecież na co dzień się nie podejmuje i nie chodzi jedynie o rodzimą kinematografię. O tym nie rozmawia się nawet w przestrzeni publicznej. Sama społeczność Podhala od dawna go już wypiera. Trzeba więc przyznać, że reżyser filmu „Biała odwaga” był w pewien sposób niesamowicie śmiały, ale nie zabrakło w tym wszystkim też subtelności. Marcin Koszałka starał się podejść do kontrowersyjnej kwestii delikatnie oraz z wyczuciem. Zależało mu na tym, aby ukazać ją z różnych perspektyw. Czy mu się to udało, czy też nie, o tym widzowie już zadecydowali. Nikt nie będzie raczej zaskoczony faktem, że finalny odbiór również wzbudził mieszane uczucia. Publika wciąż jest zatem podzielona, a tytuł na Amazonie jest już hitem.