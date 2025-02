Max znowu przejdzie zmianę. Ok, zróbcie to i zostawcie już w spokoju ten umęczony serwis

Widać, że Warner Bros cały czas szuka swojej drogi, swojego miejsca na streamingowym rynku. Podczas gdy Netflix, Disney+ i Prime Video wydaje się znalazły już swoich widzów i dość mocno trzymają się rynku, Max cały czas nie może wejść do pierwszej trójki najpopularniejszych platform. Od zajmującego 3. miejsce na podium Disneya dzieli go (mniej więcej) 40 milionów subskrybentów.



Platforma cały czas szuka sposobu na zwiększenie zysków. Po turbulencjach związanych z wielkim programem cięć Davida Zaslava, wywołanym nadgorliwością prezesa, ale też kiepską sytuacją finansową korporacji, Max odetchnął. Platforma znowu zaczęła dostarczać dobre seriale oryginalne i nawet można było ostatnio usłyszeć trochę bardziej entuzjastyczne zapowiedzi nowych tytułów. Zapewne nie jest przypadkiem, że firma zatrudniła Shaunę Spenley byłą dyrektorkę w Netfliksie. Spenley została w dyrektorką ds. marketingu w Warner Bros.



Nieracjonalna gwałtowność zmian w serwisie nie napawa mnie optymizmem, ale trudno nie oceniać pozytywnie powrotu (choćby symbolicznego) do najlepszego zasobu, jaki posiada korporacja, czyli do HBO. Lata doświadczenia w produkowania wybitnych telewizyjnych treści powinny przecież zawsze być na pierwszym planie jeśli zarządza się serwisem VOD. Nie zapraszam do dyskusji, bo to fakt.