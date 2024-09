Nazwanie "Wieczoru kawalerskiego" komedią gangsterską to nadużycie. Trudno w ogóle w tym przypadku mówić nawet o komedii, no chyba, że jesteście fanami żartów pokroju "Obrabowałeś bank? Nie, babcia dostała trzynastą emeryturę" lub "Nazwali ciasto murzynek, ale stwierdzili, że to zbyt kontrowersyjne, podobnie jak czarna babka. I co zrobili? Sernik". Nie, nie wymyśliłam sobie tego - musicie uwierzyć mi na słowo, że padło tam więcej takich, hehe, dowcipów. To już suchary Karola Strasburgera są zabawniejsze.