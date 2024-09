Przerażający zwiastun polskiego horroru od twórcy "Ostatniej wieczerzy"

"Ostatnia wieczerza" była hitem Netfliksa. Polski horror spodobał się użytkownikom platformy nie tylko w naszym kraju, ale ogólnie na całym świecie. Film rozgościł się więc w globalnej topce najpopularniejszych tytułów nieanglojęzycznych w serwisie. Jakiś czas temu pojawiły się pierwsze informacje na temat kolejnej produkcji sygnowanej nazwiskiem Bartosza M. Kowalskiego. "Cisza nocna" zadebiutuje na tyle co rozpoczętym festiwalu w Gdyni, przez co machina promocyjna już rusza pełną parą.



"Cisza nocna" opowiada historię Lucjana, emerytowanego aktora teatralnego, który zostaje oddany przez syna do domu opieki. Położona na wsi rezydencja wydaje się miejscem cichym i spokojnym, a personel zawsze jest gotowy do pomocy. Głównego bohatera zaczynają jednak prześladować makabryczne wizje, co zbiega się w czasie ze śmiercią kilku pensjonariuszy. Jak się bowiem okazuje, nieruchomość skrywa mroczną tajemnicę.