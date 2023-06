3. sezon "Wiedźmina" jest znacznie wierniejszy książkom, ale różnic i tak jest sporo. Zebraliśmy najważniejsze

Uwięziona Fringilla robi za testera win - sprawdza, czy nie zostały otrute. Będący w przyjacielskiej relacji z wymyśloną na potrzeby serialu postacią elfa Cahir wykańcza towarzysza na polecenie Emhyra. Sam Emhyr zwierza się przypadkowej kowalce i opowiada jej o swojej przeszłości i planach na przyszłość. Dijkstra i Filippa tkwią w dziwnej relacji z elementami sado-maso. Istredd znów ma sporo do roboty. Szpieg zleca zabójstwo królowej Hedwig, podczas gdy w książce to Filippa Eilhart zleca zabójstwo króla Vizimira. Vilgefortz jest w związku z Tissaią. Sam Vizimir, oryginalnie mądry i sprawiedliwy władca, na ekranie okazuje się dziecinnym ignorantem.



Radowid, syn Vizimira, w powieściach został królem po śmierci ojca - za jego panowania Redania osiągnęła szczyt potęgi. W serialu Radowid to kuzyn, który wdaje się w romans z Jaskrem (który z kolei sam szpieguje i pomaga w realizacji zasadzki na pewnego maga). Inna sprawa, że to jedna z niewielu modyfikacji postaci, która okazała się interesująca i pasująca do opowieści.



Żadne z powyższych zmian nie wpływają na główną oś fabularną w sposób, który wymaga kolejnych wielkich przekształceń w opowieści, a jednak generują mnóstwo nowych scen i wątków. Co jednak najważniejsze: stało się tak, że niemal żaden z bohaterów i bohaterek nie przypomina już literackiego pierwowzoru. W niektórych przypadkach mamy do czynienia z podmianą pewnych cech, w innych - z całkowitą transformacją. W gruncie rzeczy serialowego Cahira z tym oryginalnym łączy tylko imię - to przecież dwóch diametralnie różniących się od siebie facetów.