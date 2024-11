Sprawdziliśmy, jak należałoby poznawać opowieści o wiedźminie, gdybyśmy chcieli śledzić je chronologicznie.



Kiedy Andrzej Sapkowski składał swoje opowiadania w dwa oddzielne tomy, to jasne było, że ich ustawieniem i konfiguracją rządzi pewien plan, a nad wszystkim unosi się większa opowieść. Rzecz jednak polega na tym, iż konkretne historie nie są uszeregowane w porządku chronologicznym, a kolejne opowiadania pokazują Geralta w trochę innym dla niego momencie. Dlatego postanowiliśmy zebrać wszystkie te historie i sprawdzić, jak plasują się na linii czasu. Co jednak ważne, lepiej nie przywiązywać się do poniższej listy, a traktować ją bardziej jako możliwy przewodnik i interpretację.



Sam Andrzej Sapkowski przekonuje bowiem, że najlepiej czytać wiedźmińskie książki zgodnie z kolejnością ich wydania. To znaczy: