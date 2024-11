Wiedźmin: „Rozdroże kruków”: recenzja książki. Z takim Geraltem jeszcze nie mieliśmy do czynienia

„Rozdroże kruków” jest dobroci pełne - począwszy od drobiazgów, takich jak ogrom ciekawostek i smaczków dla fanów, poprzez żywy, przesmaczny w konsumpcji, nadający lekturze żwawe tempo język, aż po to, co kluczowe: angażującą fabułę opartą na barkach pełnokrwistych postaci.



Tym razem prześledzimy przygody zaledwie osiemnastoletniego Geralta. Mamy rok 1229, od rzezi Cintry dzielą nas zatem trzydzieści cztery lata. Młody, nieopierzoy wiedźmin wyrusza na szlak, konfrontując swe ideały z prawdziwym życiem - nie muszę chyba pisać, że nie wyjdą one cało z tego zderzenia. Pomniejsze opowieści o pierwszych wiedźmińskich doświadczeniach są zanurzone w przewodnim wątku, o którym Sapkowski wspominał już w starszych książkach. Dla starych miłośników siwowłosego będzie to nie lada gratka.



Siłą prozy Sapkowskiego - poza, rzecz jasna, fantastycznie nakreślonymi postaciami i indywidualnie stylizowanymi, żywymi dialogami - zawsze był styl sam w sobie. Autor bezbłędnie modyfikował za jego pośrednictwem tempo opisywanych wydarzeń; skutecznie bawił i poruszał. Operował niebywale szerokim arsenałem stylistycznych środków, żonglował formą, nawiązywał do klasyków, bawił się metaforami, nastrojem i całą narracją. Dawne umiejętnie miksował z nowym; mieszał archaizm z anachronizmem. Sięgał po konwencję, by chwilę później ją wyśmiać. Budował oczekiwania, by później je zignorować.



Twórca wciąż pisze jak nikt inny - wystarczy tylko zerknąć, by rozpoznać bez cienia wątpliwości, z kim ma się do czynienia. Obcowanie z tym językiem to, niezmiennie, jedna z największych przyjemności, jaką może zafundować rozrywkowa literatura. Choć coś się w nim zmieniło (spokojnie: wyłącznie na lepsze) - teraz jeszcze bardziej niż kiedykolwiek pisarz unika nadmiaru. Słów, które może by i pasowały, ale byłyby w gruncie rzeczy zbędne. Jest bardziej zwarcie, konkretnie, oszczędnie, bez najmniejszych przejawów lania wody. Poza objętością książka nic jednak na tym nie straciła: AS pozostaje mistrzem w budowaniu napięcia, w żartobliwym czy kąśliwym dialogu, w piętrzeniu ekscytacji. Z niezmienną lekkością przedstawia nam kolejne unikalne, pełnokrwiste, wiarygodne, nieraz zabawne bądź, przeciwnie, przerażające charaktery. To te charaktery - wespół z lekkością stylu - sprawiają, że wiedźmiński świat tak fascynuje, intryguje. Żyje.



Czytaj więcej o WIEDŹMINIE: