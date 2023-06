Dlaczego „Wiedźmin” jest tak przeciętny, skoro może być tak dobry? Oceniamy 3. sezon

Nowy sezon „Wiedźmina” jest zaskakujący (a konkretnie jego 1. część, składająca się 5 odcinków; kolejna za miesiąc). Po 2 poprzednich, w których scenarzyści dwoili się i troili, aby tylko nie zrozumieć, co jest esencją książkowego źródła, okazało się, że produkcja zyskuje właśnie tam, gdzie trzyma się oryginału. Zaskakujące? Ani trochę. Szkoda tylko, że nie ma w tym serialu większej konsekwencji.



Gromy spadały na netfliksowego „Wiedźmina” od samego początku. Trochę narzekaliśmy na efekty specjalne, kręciliśmy nosem na niezgodność z oryginałem, ja jednak uważam, że największym grzechem tej produkcji jest to, że nie traktuje swojego korzenia, jakim są książki Sapkowskiego, poważnie. Że scenarzyści nie do końca rozumieją, iż esencją tego świata jest czas schyłku, a sposobami na ukazanie go bywają większe lub mniejsze aluzje do historii i współczesności Europy. Z tego niezrozumienia wynika bardzo wiele, jak choćby to, że po odarciu opowieści z jej esencji zostaje dość typowa przygodowa fabuła, którą nie do końca da się przenieść do ekran telewizora. A przynajmniej nie da się tego zrobić łatwo. Kto czytał, ten wie, że Sapkowski lubuje się w miniaturowych formach, które z bardzo odmiennych perspektyw pokazują czytelnikowi kolejne wydarzenia i bohaterów. Dzięki temu wiedźmina Geralta, czarodziejkę Yennefer czy wielką bitwę widzimy oczami innych: prostaczków, żołdaków, żaków czy bakałarzy.



Tak rozpisana fabuła nie rozwija może zanadto całej opowieści, ale wyjątkowo ubogaca świat i pozwala autorowi pochwalić się zmysłem komediowym oraz poszpanować erudycją.