Narzekacie, psioczycie, ale i tak oglądacie! Netflix pokazał wyniki "Wiedźmina"

Zacznijmy od tego, że 3. sezon „Wiedźmina” - co raczej nikogo nie zdziwi - pokonał wszelaką konkurencję i zadebiutował na szczycie English TV List z 15,2 mln wyświetleń (to 73 mln godzin oglądania przy dzieleniu przez 4,82 godziny sumarycznego czasu trwania). W podsumowaniu z okresu 26 czerwca do 2 lipca pozostawał najchętniej oglądanym anglojęzycznym serialem. Co więcej, wielu fanów wróciło do pierwszego sezonu, nabijając mu 2,2 mln nowych wyświetleń i również wpychając go na TOP listę.



Oczywiście, w porównaniu do pierwszego czy drugiego sezonu jest zauważalnie gorzej. W grudniu 2021 roku widzowie oglądali 2. sezon przez 142 mln godzin, a udostępnienie nowych odcinków również wpłynęło na oglądalność całej serii. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników.