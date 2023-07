Najprostszym wyjściem z sytuacji byłoby nieodnoszenie się do tego wcale. Fani nie robili halo z tego, że w „Iron Manie” w pułkownika Jamesa Rhodeya wcielał się Terrence Howard, a potem w MCU tego bohatera zagrał zupełnie niepodobny do poprzednika Don Cheadle. To samo było z profesorem Albusem Dumbledore’em w filmach o Harry’m Potterze, gdzie recasting wymusiła śmierć Richarda Harrisa.



Inny zgrabny pomysł to danie Jaskrowi krótkiej lini dialogowej, która byłaby takim puszczeniem oczka do widza - coś pokroju „O hej Geralt, wyglądasz jakoś inaczej” i tyle. Do tego można było to zgrabnie wyjaśnić fabularnie leczeniem Geralta przez driady po pojedynku: wchodzi do brokolińskiego lasu ogolony Henry Cavill, wychodzi z niego zarośnięty Liam Hemsworth z twarzą pokrytą bliznami.