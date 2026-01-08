Finał Wiedźmina dostaniemy znacznie szybciej. Netflix szybszy niż Płotka

Ładowanie...

Netflix ogłosił wstępną listę premier na 2026 r. Wśród licznych, nieraz naprawdę ciekawych zapowiedzi, znalazł się również „Wiedźmin”. Zakładaliśmy, że 5. - i zarazem ostatni - sezon tej bardzo swobodnej adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego pojawi się nieco szybciej i nie będziemy musieli czekać na kontynuację dwa lata. I faktycznie: dzięki zwartemu procesowi realizacji, pożegnamy serialowego Geralta z Rivii w 2026 r.

REKLAMA

Wiedźmin 5 - nadciąga koniec serialu Netfliksa

Niestety, nie poznaliśmy jeszcze dokładnej daty premiery - zostanie ona ujawniona dopiero za jakiś czas. Raczej nie ma co spodziewać się nowych odcinków w tym półroczu - przypuszczalnie najwcześniej trafią na Netfliksa jesienią, podobnie jak 4. odsłona. Osobiście typowałbym jednak grudzień.



Serwis udostępnił też oficjalny opis odsłony:

Czas końca jest bliski: mroczne siły z całego Kontynentu jednoczą się, kierując złowieszcze plany przeciwko Ciri. Nawet jeśli Geralt i Yennefer zdołają ocalić swoją córkę i spełnić ostatnie życzenie by połączyć rodzinę, czekają na nich przeszkody i wrogowie, z jakimi nigdy nie mieli do czynienia.

Biorąc pod uwagę, że znów dostaniemy 8 odcinków, można się obawiać potężnej redukcji fabuły względem materiału źródłowego. Do tej pory przeniesiono na ekran część opowiadań i trzy pierwsze tomy sagi (z niedużym fragmentem tomu 4.). Oznacza to, że na adaptację czekają jeszcze „Wieża Jaskółki” i „Pani Jeziora”, książki liczące najwięcej stron. Trudno będzie uwzględnić wszystkie kluczowe wydarzenia w ośmiu godzinach (chyba, że na przykład finał będzie trwał dłużej), choć nie jest to niemożliwe. Miejmy nadzieję, że przynajmniej te najważniejsze z nich nie zostaną zanadto przetworzone...



Zdjęcia do 5. serii zakończono jesienią 2025 r. Finał jest teraz na zaawansowanym etapie postprodukcji. Reżyserów było tylko trzech (wcześniej - czterech czy nawet pięciu): Jeremy Webb, Christopher Clark Cowan i Alex Garcia Lopez. Za scenariusz do każdego z epizodów odpowiada inna osoba.



Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 08.01.2026 10:34

Ładowanie...