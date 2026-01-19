Genialny western twórcy Wikingów w końcu w Polsce. Czekaliśmy całe lata

Ładowanie...

"Billy the Kid" wkrótce zawita do Polski. Mimo że western stworzony przez Michaela Hirsta, twórcę hitowego serialu "Wikingowie", doczekał się już trzech sezonów, to w naszym kraju był dostępny tylko 1. sezon produkcji. Tymczasem za granicą można było obejrzeć nie jedną, a dwie kolejne odsłony. Polscy widzowie musieli natomiast uzbroić się w cierpliwość i czekać na to, aż nowe odcinki o legendarnym rewolwerowcu i kowboju będą dostępne również na rodzimych platformach. Dziś wiadomo już, że wydarzy się to lada moment - 2. sezon zmierza na ekrany.

Jest tego więcej: Ustaw Spider's Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Billy the Kid 2 - kiedy premiera? 2. sezon zadebiutuje na kanale Viaplay Filmy i Seriale

Najnowsze odcinki serialu "Billy the Kid" będzie można obejrzeć już 26 stycznia na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Tego dnia zadebiutują wszystkie epizody westernu, których jest w sumie 8. Kanał serwisu Viaplay jest dostępny na Prime Video, Megogo, Canal+ oraz Play i to właśnie za pośrednictwem tych platform będzie można wykupić dostęp do serialu.

W 2. sezonie produkcji, który jest bezpośrednią kontynuacją fabuły z poprzedniej odsłony, kluczowym wątkiem będzie legendarny konflikt w hrabstwie Lincoln, który zmusi Billy'ego (Tom Blyth) i jego sprzymierzeńców do działania poza prawem. Słynny rewolwerowiec i jego sojusznicy będą zmuszeni stanąć do krwawej walki z dawnym przyjacielem Billy'ego, Jessem (Daniel Webber), który stoi na czele działającej pod auspicjami biznesowo-politycznej siatki wpływów. Niebezpieczeństwo grozi nie tylko głównemu bohaterowi, ale również jego ukochanej, Dulcynei (Nuria Vega).

Produkcja "Billy the Kid" to wyjątkowe spojrzenie na złożoną postać, która na zawsze zapisała się na kartach historii Dzikiego Zachodu. Z jednej strony był złodziejem bydła oraz bandytą, z drugiej zaś buntował się przeciw tyranii i korupcji, stawiając na szali własne życie, by dać szansę na byt zwykłym obywatelom chcącym w spokoju prowadzić swoje gospodarstwa. Bez wątpienia posiadał ponadprzeciętne umiejętności, które wzbudzały postrach wśród jego wrogów oraz podziw sprzymierzeńców. To nie jest historia o nieskazitelnych bohaterach ratujących świat, ale o ludziach z krwi i kości podejmujących trudne decyzje, by naprawić choć małą część otaczającego ich świata. - czytamy w informacji prasowej.

Twórcą serialu "Billy the Kid" jest Michael Hirst. W obsadzie westernu znaleźli się: Tom Blyth, Daniel Webber, Nuria Vega, Alex Roe, Shaun Benson, Dakota Daulby, David Cubitt, Linus Roache oraz Eileen O'Higgins.

2. sezon serialu "Billy the Kid" zadebiutuje 26 stycznia na kanale Viaplay Filmy i Seriale. Tego dnia będzie można obejrzeć wszystkie 8 odcinków. Kanał jest dostępny w serwisach Prime Video, Megogo, Canal+ oraz Play.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 19.01.2026 13:20

Ładowanie...