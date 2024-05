Nadchodzi nowy aktorski "Władca Pierścieni" - wyprodukuje go Peter Jackson. Poznaliśmy tytuł

Nadchodząca produkcja nosi tytuł "The Hunt for Gollum", czyli "Polowanie na Golluma". Oznacza to, że film będzie skupiał się na postaci Smeagola, w którego w oryginalnej trylogii wcielił się Andy Serkis. Warner Bros. zapowiedział, że tytuł zadebiutuje na dużych ekranach w 2026 r. Projekt jest obecnie na wczesnym etapie opracowywania scenariusza przez Fran Walsh, Phillippę Boyens, Phoebe Gittins i Arty'ego Papageorgiou. Dyrektor generalny Warner Bros. Discovery, David Zaslav, wyjaśnił, że "skupi się on na historii, która nie została jeszcze dotąd opowiedziana".



Peter Jackson, reżyser trylogii, oraz Walsh i Boyens będą producentami wykonawczymi, którzy mają być zaangażowani w każdy etap tworzenia filmu, co podkreślił Zaslav. Za kamerą "Polowania na Golluma" ma stanąć sam Andy Serkis, który powróci do swojej kultowej roli sprzed lat.