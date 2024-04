Ten aktor zirytował Petera Jacksona na castingu do "Władcy Pierścieni". Teraz podbija Hollywood

Pod koniec lat 90., czyli w czasie kiedy nastoletni Jake Gyllenhaal miał zagrać główną rolę w filmie "October Sky", jego agenci poinformowali go, że Peter Jackson szuka aktorów do trylogii "Władca Pierścieni". Wydawało się, że Gyllenhaal byłby idealnym hobbitem - miał on wówczas niecałe 20 lat, był niski i miał chłopięcą twarz oraz niebieskie oczy. Aktor ostatecznie udał się na casting, o czym opowiedział w wywiadzie "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon".



Gyllenhaal miał odegrać wówczas scenę podnoszenia przez Frodo Pierścienia. Nieświadomy być może tego, jak ogromne znaczenie miał dla narracji wyjątkowy przedmiot (przyznał, że scenariusz nie do końca wyjaśniał tę kwestię), młody aktor podniósł go od niechcenia. Jackson był wówczas mocno zrezygnowany i zareagował podobnie, kiedy przyszedł czas na odegranie sceny z dialogiem - Gyllenhaal wypowiadał swoje kwestie z amerykańskim akcentem, mimo że mieszkańcy Śródziemia mieli mówić z angielskim akcentem. Kiedy powiedział reżyserowi, że nikt nie przekazał mu tej informacji, zirytowany Jackson wypalił: "Zwolnij swojego agenta".