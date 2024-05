Cóż, nie można raczej mówić o sukcesie pierwszej odsłony serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”. Poirytowani widzowie zdecydowanie nie mieli dla niej litości. Narzekano dosłownie na wszystko. Począwszy od kostiumów, przez grę aktorską, aż po samą historię. Twórcy nadepnęli fanom Tolkienowskiego świata fantastycznego na odcisk, ale pomimo tak złego odbioru wykreowanego przez nich tytułu, nie mają zamiaru na tym skończyć. Jest to decyzja odważana, a w obecnej sytuacji niezwykle ryzykowna. Widzowie byli wściekli po obejrzeniu pierwszego sezonu serialu „Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy” i długo będą pamiętać niesmak, który po sobie pozostawił. Z pewnością wiele osób nie podejdzie do nadchodzącej odsłony serii z otwartą głową oraz nastawieniem przynajmniej neutralnym. Twórcy będą musieli bardzo się postarać, aby wpłynąć jakkolwiek pozytywnie na opinie swoich odbiorców. Zapowiadają wiele dobrego, ale co z tego wyjdzie? Tego nie wie aktualnie raczej nikt.