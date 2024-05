Amazon Prime Video: co warto zobaczyć w weekend? Platforma ma dla was kilka dobrych nowości

„Bilet do raju” to film w reżyserii Ola Parkera z 2022 roku. Opowiada pełną nieporozumień historię Davida (George Clooney) i Georgii (Julia Roberts). Choć trudno w to uwierzyć, para kiedyś żyła w szczęśliwym małżeństwie. Niestety nie przetrwało ono próby czasu. Aktualnie są oni rozwodnikami. Wciąż łączy ich jednak córka Lily (Kaitlyn Dever). To właśnie przez nią rodzice będą zmuszeni połączyć siły w walce o lepszą przyszłość dla niej. Dziewczyna niespodziewanie ogłasza, że planuje poślubić miejscowego wyspiarza z Bali, gdzie wyjechała na wakacje. David i Georgia nie są w stanie się z tym pogodzić. Dzielnie odkładają więc dzielące ich różnice na bok. Wszystko po to, aby do zawarcia małżeństwa nigdy nie doszło. Są święcie przekonani, że ich dziecko chce popełnić największy błąd jej życia. Wraz z upływem kolejnych dni odkrywają, że ich wzajemna niechęć do siebie wcale nie jest tak silna, jak im się wydawało. Zaczynają również wątpić w słuszność swoich działań.