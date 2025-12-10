Logo
Prime Video ma dobrą wiadomość dla fanów najdroższego serialu wszech czasów

To się dzieje. Nowa odsłona najdroższego serialu fantasy wszech czasów coraz bliżej. Prime Video właśnie poinformowało, że zdjęcia do 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" dobiegły końca. Platforma Amazona pokazała wideo, w którym Jamie Campbell Bower.

Rafał Christ
władca pierścieni 3 sezon amazon prime video fantasy premiera
Ponad 700 mln dol. - tyle wyniósł budżet 1. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy", wliczając w to zakup praw do prozy J.R.R. Tolkiena. W ten sposób produkcja stała się nie tylko najdroższym serialem fantasy wszech czasów, ale najdroższym serialem w ogóle. Prime Video pieniędzy na nią nie szczędzi. I ewidentnie mu się to opłaca. Przecież premiera pierwszych odcinków już pierwszego dnia od ich udostępnienia przyciągnęła 25 mln użytkowników platformy na świecie.

Rekordowa popularność nie uchroniła "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" przed krytyką nie tylko ze strony recenzentów, ale też - a może przede wszystkim - fanów. Mieli oni sporo do zarzucenia 1. sezonowi. Amazonowi to jednak nie przeszkodziło w kontynuowaniu produkcji. I wydaje się, że serial zmierza ku lepszemu, bo przy okazji 2. odsłony wydaje się, jakby głosów negatywnych było mniej. Dlatego Prime Video już niedługo ponownie zabierze nas do Śródziemia.

Władca Pierścieni - kiedy 3. sezon serialu fantasy od Prime Video?

3. sezon "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" Prime Video oficjalnie potwierdziło jeszcze w lutym tego roku - parę miesięcy po zakończeniu 2. odsłony serialu. Teraz jesteśmy już coraz bliżej premiery nowych odcinków, bo platforma Amazona właśnie poinformowała w mediach społecznościowych, że zdjęcia do nich się skończyły. Zrobiła to za pomocą materiału wideo z planu produkcji. Jamie Campbell Bower, który dołącza do stałej obsady, zabiera nas za jego kulisy.

Mimo wszystko fani "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" muszą jeszcze uzbroić się w cierpliwość. Przed twórcami jeszcze etap postprodukcji, a jak dobrze wiadomo, przy takich przedsięwzięciach do krótkich on nigdy nie należy. Na ten moment Prime Video nie podało jeszcze nawet okienka czasowego, w którym nowych odcinków moglibyśmy się spodziewać. Jednakże końcówka 2026 roku nie jest wykluczona.

Biorąc pod uwagę, że zdjęcia właśnie dobiegły końca, w najbliższym czasie możemy szykować się na napływ kolejnych oficjalnych informacji na temat premiery i szczegółów dotyczących samego 3. sezonu "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy".

Na pewno już teraz z niemal całą pewnością możemy stwierdzić, że na 3. sezonie serialowy "Władca Pierścieni" się nie skończy. Według doniesień umowa zawarta ze spadkobiercami J.R.R. Tolkiena zobowiązuje Amazona do zrealizowania 5. odsłon "Pierścieni Władzy". Inaczej będzie musiał płacić karę - 20 mln dol. za każdy niezrealizowany sezon.

Rafał Christ
10.12.2025 20:07
Tagi: AmazonCo obejrzeć?FantasyPrime VideoWładca Pierścieni
