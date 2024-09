2. sezon "Pierścieni Władzy" przyniósł Amazonowi rozczarowanie. I to rzeczywiście przykre

W gruncie rzeczy jedyne w pełni wiarygodne dane to te, które opublikuje sam Amazon. Również zastrzeżona technologia pomiaru Nielsena jest tą uznawaną za najpewniejeszą, na nią jednak musimy jeszcze trochę poczekać (zazwyczaj jest to ok. miesiąc od premiery). Szacuje się, że i tym razem zobaczymy serial Amazona na liście hitów - choćby dlatego, że Nielsen nie dzieli wyników na sezony, a wielu widzów we wrześniu sięgnęło po pierwsze epizody tytułu, żeby je sobie przypomnieć. Produkcja wciąż gości na pierwszym miejscu listy TOP 10 najpopularniejszych filmów i seriali na platformie.



Czytaj więcej o "Władcy Pierścieni":