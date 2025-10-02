Najdroższy serial fantasy dostanie aż 5 sezonów. Amazon sypie milionami

Ładowanie...

Taki był układ od początku: Amazon dostaje prawa do prozy J.R.R. Tolkiena, o ile zrealizuje pięć sezonów "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". Nawet jeśli kosztowało go to 250 mln dol., wydawało się całkiem opłacalnym układem. Przecież produkcja od samego początku miała być hitem, jakiego świat nie widział. Dlatego okazała się najdroższym serialem wszech czasów. Nie że najdroższym serialem fantasy. Z budżetem w wysokości 465 mln (bez kosztów marketingu) to po prostu najdroższy serial ogólnie. A mówimy tylko o jego pierwszej odsłonie.



Zazwyczaj koszty produkcji serialu wzrastają z każdym kolejnym sezonem. W tym wypadku jest odwrotnie - dzięki zmianie lokacji, odpisom od podatku i gotowym już scenografiom udaje się je przyciąć. Wciąż jednak mówi się, że za całość Amazon będzie musiał zapłacić około (prawdopodobnie ponad) miliard dolarów. To kwota ogromna, ale fani mogą spać spokojnie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa opowieść zostanie doprowadzona do końca, nawet jeśli odbiór "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" nie jest taki, jakiego nadawca by sobie życzył.

Władca Pierścieni - kara za skasowanie serialu fantasy Prime Video

Amazon chwalił się wynikami "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy". To dotychczas najpopularniejszy serial w historii Prime Video. W ciągu 24 godzin od premiery 1. sezon obejrzało ponad 25 mln widzów na całym świecie. Nowy raport od The Ankler wspomina jednak, że do finału w samych Stanach Zjednoczonych dobrnęło zaledwie 37 proc. użytkowników. Na rynkach międzynarodowych wyniki okazują się lepsze i sięgają 45 proc. Jednakże nadawca miał nadzieję, że dobiją co najmniej do 50 proc.

W przypadku 2. sezonu, który zadebiutował na Prime Video w sierpniu zeszłego roku, współczynnik ukończenia jest co prawda wyższy, ale to nie zmienia faktu, że "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" wcale nie jest serialem, z którym platformę najczęściej się kojarzy. Bo to przecież "The Boys", "Tego lata stałam się piękna" czy nawet "Reacher" są viralowymi hitami. Ich produkcja kosztuje znacznie mniej, a wytwarzają mnóstwo szumu medialnego.

Mimo to Prime Video nie rezygnuje z "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" i jeszcze w lutym tego roku oficjalnie zamówił jego 3. sezon. Zdjęcia rozpoczęły się w maju, ale na razie nie ma daty premiery. Nawet jeśli zaliczy spory spadek oglądalności, możemy założyć, że będzie kontynuowany. Inaczej Amazon będzie musiał zapłacić Tolkien Estate 20 mln dol. za każdą niezrealizowaną odsłonę - w tym wypadku będą to dwie, więc kara wyniesie 40 mln.

Przy budżecie "Władcy Pierścieni: Pierścieni Władzy" 40 mln dol. wydaje się kwotą całkiem małą. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, ile Amazon na serial fantasy już wydał i jak bardzo się nim chwali, mało prawdopodobnym jest, żeby chciał tę karę płacić.



Rafał Christ 02.10.2025 09:43

