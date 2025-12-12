Netflix wreszcie zlitował się nad fanami swojego najdziwniejszego serialu

Ładowanie...

"Sto lat samotności" to historia Macondo - miasteczku założonym przez kuzynostwo, które wbrew woli rodziców bierze ślub i opuszcza rodzinną wieś. W towarzystwie przyjaciół i poszukiwaczy przygód dociera do brzegu rzeki o dnie wyłożonym fantastycznymi białymi otoczkami. Tak zaczyna się opowieść o losach kilku pokoleń rodu Buednia, które zamieszkują utopijną osadę rozdzieraną szaleństwem, niespełnioną miłością, krwawą i bezsensowną wojną oraz strachem przed klątwą.



"Sto lat samotności" to adaptacja jednej z najsłynniejszych powieści laureata Nagrody Nobla Gabriela Garcii Marqueza, która sprzedała się w ponad 50 mln egzemplarzy i została przetłumaczona na ponad 40 języków. Przenoszenie tej pełnej realizmu magicznego opowieści na ekran na pewno było sporym wyzwaniem, ale Netfliksowi się udało. Serial zrobił furorę. Nie tylko stał się hitem artystycznym (84 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale też okazał się komercyjnym przebojem.

REKLAMA

Sto lat samotności - kiedy 2. sezon fantasy Netfliksa?

"Sto lat samotności" zadebiutowało na Netfliksie dokładnie 11 grudnia. Ale wtedy dostaliśmy jedynie osiem odcinków, a całą adaptację powieści Gabriela Garcii Marqueza zaplanowano na 16. Ekipa kolumbijskiego serialu szybko więc wróciła na plan, aby zrealizować drugą połowę. Stało się to w lutym, czyli już ładnych parę miesięcy temu. Do tej pory platforma nie ujawniła jednak, kiedy możemy spodziewać się premiery nowych odcinków.

Netflix podał właśnie, że szybko 2. sezonu "Stu lat samotności" nie dostaniemy. Musimy uzbroić się w cierpliwość. Gdyby przerwa między odcinkami miała wynosić rok, właśnie byśmy oglądali nowe epizody. Zamiast tego musimy poczekać jeszcze parę długich miesięcy. Zakończenie adaptacji powieści Gabriela Garcii Marqueza zadebiutuje bowiem na platformie w sierpniu 2026 roku.



Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"STO LAT SAMOTNOŚCI" OBEJRZYSZ NA:

REKLAMA

Rafał Christ 12.12.2025 10:35

Ładowanie...