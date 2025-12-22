Tak wygląda Odyseja. Monumentalne fantasy Nolana dostało pełny zwiastun

Ładowanie...

Na "Odyseję" Christophera Nolana jest taki hype, że sprzedaż biletów na seanse w IMAX-ie ruszyła na rok przed premierą. Amerykanie już w lipcu mogli kupić wejściówki na widowisko, nie wiedząc nawet do końca czego się spodziewać. Przecież kampania marketingowa nawet wtedy nie ruszyła. Ona dopiero teraz się rozkręca, a to i tak bardzo wcześnie. Do debiutu produkcji zostało przecież jeszcze sporo miesięcy. Ale już teraz dostajemy przedsmak czekających nas atrakcji.



Na ekranach IMAX przed "Avatarem 3" można już oglądać prolog "Odysei". Nie wiadomo jak długo będzie puszczany, przed sci-fi Jamesa Camerona, więc jeśli chcecie go zobaczyć, nie zwlekajcie z wybraniem się do kina. Ale jeśli akurat nie planujecie seansu "Ognia i popiołu" z poziomu własnej kanapy też już możecie sprawdzić, jak prezentuje się nadchodzące dzieło Christophera Nolana.

REKLAMA

Odyseja - pierwszy trailer filmu fantasy Christophera Nolana

Film fantasty Christophera Nolana doczekał się właśnie pełnoprawnego zwiastuna. Co prawda jest to niespełna dwuminutowa zajawka, ale już zapowiada niezapomniane widowisko, rozbudzając apetyt na więcej. A przecież za wiele nie zdradza. Tylko w tym wypadku akurat nie musi.

"Odyseja" to adaptacja eposu przypisywanego Homerowi. Opowiada on historię jednego z bohaterów wojny trojańskiej, któremu nie dane jest wrócić od razu do domu. Zamiast tego błąka się po świecie, przeżywając ze swoją załogą mnóstwo przygód, podczas gdy jego żona musi odprawiać kolejnych zalotników z kwitkiem.

REKLAMA

Nazwisko reżysera gwarantuje, że dobrze nam znana opowieść Homera zmieni się na wielkim ekranie w niezapomniane doświadczenia kinowe. W dostarczaniu ich jak zwykle Christopherowi Nolanowi pomaga iście gwiazdorska obsada. W tym wypadku są to m.in. Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Jon Bernthal, Mia Goth, Charile Theron.



Światowa premiera "Odysei" 17 lipca 2026 roku w kinach.



Więcej o "Odysei" poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 22.12.2025 15:41

Ładowanie...