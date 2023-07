To koniec nieskazitelnej reputacji HBO. Przedwcześnie zakończony "Idol" dostał najgorszy finał w historii serwisu

Powyższe kwestie sprzyjają marketingowi, ale nie zmieniają faktu, że nowy twór HBO to serial ze wszech miar zły - a im bliżej końca, tym gorszy. Ostatni odcinek „Idola” dał ostateczne potwierdzenie, że mamy do czynienia z największym rozczarowaniem roku i jednym z najgorszych seriali, jakie miały swoją premierę w ostatnich miesiącach. Tedros (The Weeknd) okazał się, rzecz jasna, zwyrodniałym DJ-em, który przy okazji przewodził kultowi w stylu Charlesa Manson, planując przejąć kontrolę nad życiem Jocelyn. Z kolei główna bohaterka przeszła drogę od upierania się, że zrzucenie bluzki to prawo każdej silnej kobiety, aż do całowania swojego przemocowego mentora przed publicznością wypełnionyego po brzegi stadionu w Los Angeles.



Z jednej strony pierwotnie uległa bohaterka nagle zaczęła dyktować warunki, z drugiej - ostatecznie i tak całuje Tedrosa na scenie. Dowiedzieliśmy się, że pozornie przypadkowe spotkanie postaci na początku nie było przypadkiem i... to tyle. Banalny cliffhanger w dziwnym miejscu; zabieg, który nie pozostawia wątpliwości, że czegoś tu chyba zabrakło.



Anulowany szósty odcinek niewątpliwie pozbawił „Idola” resztek logiki. Z takim finałem produkcja okazuje się nie tylko paskudnie seksistowska i niemożebnie nudna, a przy okazji zupełnie bezsensowna. To opowieść, która nie zmierza donikąd; pusta, kiepsko zagrana (The Weeknd w ogóle sobie nie radzi, Depp może i próbuje, ale rzadko kiedy bywa przekonująca) i okrutnie chłodna. Dystans do nieautentycznych bohaterów (przez bite pięć godzin nie mamy pojęcia, co ich napędza i motywuje!) nie pozwala na cień zaangażowania, a przecież serial miał z założenia gnieść nas emocjonalnie; poruszać ważne i bolesne kwestie związane ze światem celebrytów.



Tesfaye przekonywał, że jego produkt ma być ilustracją kultury gwiazd i ich władzy. Nic z tego: „Idola” nakręcono tak, że seans przypomina bezrefleksyjne, odrażające i pozbawione uczuć podglądactwo. Wstyd.