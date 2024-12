Widzowie mają dość "Yellowstone". Po nowym odcinku wieszają psy na Taylorze Sheridanie

"Yellowstone" to największy hit w karierze Taylora Sheridana. Widzowie pokochali sagę rodziny Duttonów. Od samych swych początków to prawdopodobnie ulubiony serial Amerykanów. Nam też przypadł do gustu, kiedy ze sporym opóźnieniem pojawił się w Polsce wraz z premierą SkyShowtime. Fani na całym świecie jeszcze do niedawna żyli obawami, jak produkcja wypadnie bez udziału wcielającego się w głównego bohatera Kevina Costnera. Jak się szybko okazało, były całkowicie uzasadnione.



Gdy parę tygodni temu zadebiutował pierwszy odcinek 2. części 5. sezonu "Yellowstone" w internecie wybuchła wrzawa. Fanom nie spodobał się sposób, w jaki Taylor Sheridan rozwiązał problem z odejściem Kevina Costnera. Według nich było to wymuszone i okropnie poprowadzone. Najgorsze miało jednak dopiero nadejść. W kolejnym epizodzie pojawiły się węże, a widzowie poczuli dezorientację nieoznaczonymi przeskokami czasowymi. Grozili wręcz, że więcej serialu oglądać nie będą.