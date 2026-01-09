REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Zabójcza przyjaźń ma szokujące zakończenie. O co tu chodzi?

"Zabójcza przyjaźń" to nowy miniserial Netfliksa, który od czwartku jest dostępny w serwisie. Szybko wciąga widza w kryminalną zagadkę związaną z przeszłością jej mieszkańców. Jej rozwiązanie wbija w fotel.

Adam Kudyba
zabojcza przyjazn serial twist
REKLAMA

Główną bohaterką tej produkcji jest Anna Andrews (Tessa Thompson), która decyduje się wrócić do dziennikarskiej pracy po roku przerwy spowodowanej żałobą po śmierci dziecka. Szybko natrafia na temat, którym chciałaby się zająć - w Dahlonedze doszło właśnie do morderstwa. Jako, że to rodzinne strony Anny, kobiecie udaje się wybłagać szefa, by pozwolił jej wrócić. Gdy kobieta przyjeżdża na miejsce, zwraca na siebie uwagę nie tylko starych, znajomych twarzy, ale również Jacka Harpera (Jon Bernthal) - detektywa, który pracuje nad śledztwem oraz...męża, z którym Anna jest w separacji.

UWAGA: poniżej znajdują się spoilery związane z fabułą serialu "Zabójcza przyjaźń".

REKLAMA

Zabójcza przyjaźń - zakończenie serialu. O co chodzi?

Jak to w tego typu produkcjach bywa, "Zabójcza przyjaźń" jest bogata w intensywną, trzymającą w napięciu fabułę, za sprawą której poznajemy kolejne sekrety bohaterów, którzy są w otoczeniu śledztwa i mieli - mniejszą lub większą - styczność z ofiarą. Takim historiom często towarzyszą zwroty akcji, które wywracają dotychczasowy porządek i sprawiają, że całość nabiera odmiennej perspektywy.

Finał serialu przynosi widzom niemałe zaskoczenia. Wraz z końcem przedostatniego odcinka i początkiem ostatniego, dowiadujemy się wstrząsającego faktu - Lexy Jones, konkurentka Anny z pracy prezenterki, to tak naprawdę Catherine Kelly, dawna koleżanka bohaterki z czasów dzieciństwa, która została napadnięta w trakcie posiadówki z okazji 16. urodzin Anny. Dziewczyna była od początku ofiarą żartów ze strony wrednych Rachel, Helen i Zoe, a gdy wydawało się już, że została przyjęta do ich paczki, te "wystawiły ją" mężczyznom, którzy usiłowali ją zgwałcić. Catherine udało się jednak uciec, a lata później dokonać całkowitej zmiany - wyglądu, stylu i nazwiska. Anna, będąc w domku Lexy, do którego zawozi ją Richard, uświadamia sobie prawdziwą tożsamość koleżanki i wnioskuje, że to ona jest zabójczynią.

Trudno odbierać tej tezie logiki, ale ostatecznie okazuje się, że to nie ona zabiła Rachel, Helen oraz Zoe.

Prawdziwa tożsamość zabójcy jest jednak szokująca.

Wszystkie trzy kobiety zginęły z rąk Alice - matki Anny. Gdy ta, długo po wyjeździe córki, ogląda nagrania z udziałem Anny jako młodej dziewczyny, natyka się na jedno, które szczególnie utkwi w jej pamięci. Na tej samej imprezie urodzinowej, z której Catherine udaje się uciec, Anna zostaje zgwałcona przez wspomnianych mężczyzn, a wszystko to rejestruje pozostawiona tam kamera. Alice, która ogląda to nagranie, jest w ciężkim szoku i poprzysięga zemstę.

Tym sposobem okazuje się, że to właśnie matka Anny zabiła Rachel, Helen i Zoe, a następnie wrobiła w to wszystko Lexy (którą rozpoznała w telewizji), bowiem ta zostawiła dawną koleżankę na pastwę gwałcicieli. Dodatkowo, wykorzystywała swój wiek i naturalny brak podejrzeń wobec starszej kobiety - m.in. udawała demencję, żeby wykluczyć się z grona osób, które jakkolwiek można podejrzewać o tego typu zbrodnię. Oprócz zemsty zostaje osiągnięty inny cel Alice - koniec końców udaje jej się sprowadzić córkę z powrotem do Dahlonegi i zjednoczyć rodzinę.

"Zabójcza przyjaźń" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

Jest tego więcej:
Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
REKLAMA
Adam Kudyba
09.01.2026 16:13
Tagi: Jon BernthalSeriale kryminalneSeriale NetflixTessa Thompson
Najnowsze
15:43
Zaginione dzieci w sekcie Niebo. Czy ten wątek w serialu HBO Max jest na faktach?
Aktualizacja: 2026-01-09T15:43:12+01:00
15:13
Takiej adaptacji klasyki nie widziałem. To nie kolejny Hrabia Monte Christo
Aktualizacja: 2026-01-09T15:13:00+01:00
14:41
Liczyłem na Amadeusza, dostałem Amadeusa. Jestem rozczarowany
Aktualizacja: 2026-01-09T14:41:07+01:00
14:13
5. sezon The Floor zmierza na ekrany. To mój ulubiony teleturniej
Aktualizacja: 2026-01-09T14:13:00+01:00
13:54
Polski (już nie) kandydat do Oscara wreszcie na VOD
Aktualizacja: 2026-01-09T13:54:46+01:00
11:44
W kinach nikt nie chciał filmu oglądać. Na HBO Max jest hitem
Aktualizacja: 2026-01-09T11:44:20+01:00
10:30
Fani nie tracą nadziei na sekretny odcinek Stranger Things. Nowa data premiery
Aktualizacja: 2026-01-09T10:30:07+01:00
10:10
Zabójcza przyjaźń to sztos. Serial Netfliksa złapał mnie za gardło
Aktualizacja: 2026-01-09T10:10:05+01:00
9:58
Ile kosztuje Netflix w 2026 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2026-01-09T09:58:23+01:00
8:15
Klangor 2 jest tak mocny, że wywraca na drugą stronę. Widziałem nowy sezon
Aktualizacja: 2026-01-09T08:15:30+01:00
20:00
Fani jednego z najlepszych kryminałów HBO tego się nie spodziewali. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2026-01-08T20:00:36+01:00
19:02
Gdzie obejrzeć serial Banshee? Widzowie zachwyceni mięsistym akcyjniakiem
Aktualizacja: 2026-01-08T19:02:00+01:00
18:01
Najlepszy kryminał Netfliksa? Przed chwilą wleciał na platformę
Aktualizacja: 2026-01-08T18:01:00+01:00
16:33
Nie tylko Dom dobry. Prime Video zapowiada mocarne premiery na styczeń 2026
Aktualizacja: 2026-01-08T16:33:00+01:00
15:01
Rocznica - gdzie obejrzeć online hollywoodzki debiut Jana Komasy?
Aktualizacja: 2026-01-08T15:01:31+01:00
13:30
Remigiusz Mróz ogłosił serial. To adaptacja jego najnowszej powieści
Aktualizacja: 2026-01-08T13:30:44+01:00
11:15
Nie chcieli jej w Stranger Things 5. Gwiazda sugeruje, że to przez raka
Aktualizacja: 2026-01-08T11:15:56+01:00
10:34
Finał Wiedźmina dostaniemy znacznie szybciej. Netflix szybszy niż Płotka
Aktualizacja: 2026-01-08T10:34:53+01:00
9:17
Najlepszy serial 2025 roku dostał 3. sezon. Tuż przed premierą drugiego
Aktualizacja: 2026-01-08T09:17:02+01:00
9:02
Sekretny odcinek Stranger Things miał być dziś w nocy. Netflix miał awarię
Aktualizacja: 2026-01-08T09:02:40+01:00
15:54
Epicki serial fantasy wreszcie w Polsce. Ogląda się go jak Grę o tron
Aktualizacja: 2026-01-07T15:54:17+01:00
14:16
Conformity Gate i Stranger Things. O co tu chodzi?
Aktualizacja: 2026-01-07T14:16:34+01:00
13:19
Hitowy dreszczowiec dostanie sequel. Ledwo się pojawił, a to już oficjalne
Aktualizacja: 2026-01-07T13:19:21+01:00
12:50
Nowy film, legendarni bohaterowie. Ten akcyjniak podbija HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-07T12:50:34+01:00
11:20
Amazon ujawnił świetną obsadę serialu Tomb Raider. Czekamy
Aktualizacja: 2026-01-07T11:20:10+01:00
10:51
Będzie więcej Emily w Paryżu. Netflix zapowiada kontynuację
Aktualizacja: 2026-01-07T10:51:59+01:00
10:04
Netflix opowie prawdziwą polską historię. Walka o życie śląskich dzieci
Aktualizacja: 2026-01-07T10:04:55+01:00
9:33
Wielka gwiazda w obsadzie Batmana 2. Co z Jokerem?
Aktualizacja: 2026-01-07T09:33:23+01:00
9:14
Co z 9. odcinkiem Stranger Things 5? Mam złą wiadomość
Aktualizacja: 2026-01-07T09:14:21+01:00
14:07
Takiego Craiga nie widzieliście. Wrak człowieka w hicie na HBO Max
Aktualizacja: 2026-01-06T14:07:00+01:00
13:10
Nie jestem fanką biografii geniuszy, ale ten film w HBO Max jest fenomenalny
Aktualizacja: 2026-01-06T13:10:00+01:00
12:01
Widzowie SkyShowtime rzucili się na ten dziwaczny film. Wy też powinniście
Aktualizacja: 2026-01-06T12:01:00+01:00
11:07
Krok od roli Bonda. Plotki o aktorze okazały się prawdą
Aktualizacja: 2026-01-06T11:07:32+01:00
9:53
Tych wątków z książek o Harrym Potterze nie było w filmach. Serial może to naprawić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:53:39+01:00
9:29
O tym dreszczowcu Prime Video się u nas nie mówi. Czas to zmienić
Aktualizacja: 2026-01-06T09:29:00+01:00
8:01
Dreams was sponiewiera. Łamie psychiki, nie serca
Aktualizacja: 2026-01-06T08:01:00+01:00
18:17
Widzowie coraz bardziej wściekli na Netfliksa. Nie taka była umowa
Aktualizacja: 2026-01-05T18:17:00+01:00
17:04
Ten thriller podniósł mi tętno. Mam w nosie jego wady
Aktualizacja: 2026-01-05T17:04:00+01:00
14:08
Użytkownicy HBO Max zachwyceni najlepszym serialem akcji. Czemu dopiero teraz?
Aktualizacja: 2026-01-05T14:08:41+01:00
13:41
Fani Outlandera zaniepokojeni słowami aktora. Finał może rozczarować
Aktualizacja: 2026-01-05T13:41:25+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA