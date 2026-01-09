Ładowanie...

Główną bohaterką tej produkcji jest Anna Andrews (Tessa Thompson), która decyduje się wrócić do dziennikarskiej pracy po roku przerwy spowodowanej żałobą po śmierci dziecka. Szybko natrafia na temat, którym chciałaby się zająć - w Dahlonedze doszło właśnie do morderstwa. Jako, że to rodzinne strony Anny, kobiecie udaje się wybłagać szefa, by pozwolił jej wrócić. Gdy kobieta przyjeżdża na miejsce, zwraca na siebie uwagę nie tylko starych, znajomych twarzy, ale również Jacka Harpera (Jon Bernthal) - detektywa, który pracuje nad śledztwem oraz...męża, z którym Anna jest w separacji.

UWAGA: poniżej znajdują się spoilery związane z fabułą serialu "Zabójcza przyjaźń".

REKLAMA

Zabójcza przyjaźń - zakończenie serialu. O co chodzi?

Jak to w tego typu produkcjach bywa, "Zabójcza przyjaźń" jest bogata w intensywną, trzymającą w napięciu fabułę, za sprawą której poznajemy kolejne sekrety bohaterów, którzy są w otoczeniu śledztwa i mieli - mniejszą lub większą - styczność z ofiarą. Takim historiom często towarzyszą zwroty akcji, które wywracają dotychczasowy porządek i sprawiają, że całość nabiera odmiennej perspektywy.

Finał serialu przynosi widzom niemałe zaskoczenia. Wraz z końcem przedostatniego odcinka i początkiem ostatniego, dowiadujemy się wstrząsającego faktu - Lexy Jones, konkurentka Anny z pracy prezenterki, to tak naprawdę Catherine Kelly, dawna koleżanka bohaterki z czasów dzieciństwa, która została napadnięta w trakcie posiadówki z okazji 16. urodzin Anny. Dziewczyna była od początku ofiarą żartów ze strony wrednych Rachel, Helen i Zoe, a gdy wydawało się już, że została przyjęta do ich paczki, te "wystawiły ją" mężczyznom, którzy usiłowali ją zgwałcić. Catherine udało się jednak uciec, a lata później dokonać całkowitej zmiany - wyglądu, stylu i nazwiska. Anna, będąc w domku Lexy, do którego zawozi ją Richard, uświadamia sobie prawdziwą tożsamość koleżanki i wnioskuje, że to ona jest zabójczynią.

Trudno odbierać tej tezie logiki, ale ostatecznie okazuje się, że to nie ona zabiła Rachel, Helen oraz Zoe.

Prawdziwa tożsamość zabójcy jest jednak szokująca.

Wszystkie trzy kobiety zginęły z rąk Alice - matki Anny. Gdy ta, długo po wyjeździe córki, ogląda nagrania z udziałem Anny jako młodej dziewczyny, natyka się na jedno, które szczególnie utkwi w jej pamięci. Na tej samej imprezie urodzinowej, z której Catherine udaje się uciec, Anna zostaje zgwałcona przez wspomnianych mężczyzn, a wszystko to rejestruje pozostawiona tam kamera. Alice, która ogląda to nagranie, jest w ciężkim szoku i poprzysięga zemstę.

Tym sposobem okazuje się, że to właśnie matka Anny zabiła Rachel, Helen i Zoe, a następnie wrobiła w to wszystko Lexy (którą rozpoznała w telewizji), bowiem ta zostawiła dawną koleżankę na pastwę gwałcicieli. Dodatkowo, wykorzystywała swój wiek i naturalny brak podejrzeń wobec starszej kobiety - m.in. udawała demencję, żeby wykluczyć się z grona osób, które jakkolwiek można podejrzewać o tego typu zbrodnię. Oprócz zemsty zostaje osiągnięty inny cel Alice - koniec końców udaje jej się sprowadzić córkę z powrotem do Dahlonegi i zjednoczyć rodzinę.

"Zabójcza przyjaźń" jest dostępna do obejrzenia na Netfliksie.

Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Adam Kudyba 09.01.2026 16:13

Ładowanie...