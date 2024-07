Kultowy serial trafi na Netfliksa. Oglądaliście go za dzieciaka

Pod koniec zeszłego roku Disney udzielił Netfliksowi licencji na udostępnienie 14 seriali, które powstały pod szyldem wytwórni i można powiedzieć, że mamy do czynienia z przełomem. W minionym roku Netflix zawarł umowę z Warner Bros., na mocy której w serwisie po raz pierwszy w historii pojawiły się produkcje od HBO, natomiast od stycznia 2024 r. do biblioteki streamingowego giganta dołączyły również produkcje dostępne wyłącznie w Disney+ i Hulu. Wskutek problemów, z którymi mierzą się serwisy streamingowe, Netflix chętnie bierze pod swoje skrzydła ich produkcje i wygląda na to, że wygrywa tutaj każda ze stron. Najbardziej cieszą się chyba jednak widzowie, którzy mogą oglądać swoje ulubione tytuły na nowej platformie.