2. sezon „Gang Zielonej Rękawiczki” jest jeszcze lepszy. Ten seans hitu Netfliksa to czysta przyjemność

W „Gangu Zielonej Rękawiczki” istotą jest cały ten urok, którym emanują główne bohaterki - ich dyskusje, interakcje z innymi postaciami, cała ta przyjemnie przerysowana otoczka. Najlepiej jest wtedy, kiedy całe trio jest razem na ekranie - naprawdę chce się to oglądać, bo chemia jest wręcz niesamowita. Tym bardziej, że - choć jest to kwestia bardzo indywidualna - humor wydaje mi się bardziej wyrównany w skali całego sezonu, a twórcy wykorzystują go, by poruszyć społecznie ważkie tematy (starość, samotność, walka o godność). Jest naprawdę niewymuszenie zabawnie, choć, rzecz jasna, potknięcia scenariuszowe się zdarzają. Dodam też, że wizualnie raz jeszcze serial stanowi ucztę dla oka - starannie zorganizowane scenografie i przyjemnie estetyczne zdjęcia - wraz z doborem nowych, ciekawych lokalizacji - dodają charakteru.



W 2. odsłonie bohaterki (ważne: twórcy nie zapominają, na szczęście, ich rozwijać - każda z nich przechodzi znaczącą ewolucję), które wyrwały się już z domu opieki (to właśnie tam rozgrywała się akcja 1. serii), po zaszyciu się w Bieszczadach postanowiły zrezygnować ze swojej działalności i rozjechać się w różne strony. Na drodze do realizacji tej decyzji stanął im jednak los: Tomek, syn Zuzy, zadłużył się bowiem u pewnego gangstera, w związku z czym trzeba go teraz ratować. Jak? Robiąc kolejny skok! Zuza wraz z przyjaciółkami zasadzają się na Galerię Narodową, w czym pomoże im grono znanych już częściowo postaci. Nowa przygoda to zupełnie nowy plac zabaw dla naszych bohaterek, a w całej tej opowieści - jak to w heist movies - najważniejsza jest droga, a nie cel. Ta zaś jest na tyle atrakcyjna, że śledzi się ją z przyjemnością.



