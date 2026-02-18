REKLAMA
Użytkownicy Netfliksa z całego świata doceniają polski serial. Wielki hit

Ale duma narodowa! Nowy polski serial Netfliksa już jest globalnym hitem. Już wcześniej spotkał się z ciepłym przyjęciem od krytyków, a teraz mamy potwierdzenie, że zagraniczni użytkownicy platformy - podobnie jak my - oglądają go na potęgę. W globalnej topce serwisu za zeszły tydzień "Ołowiane dzieci" niemal nie miały sobie równych.

ołowiane dzieci netflix co obejrzeć ogladalność
"Ołowiane dzieci" przenoszą nas na Górny Śląsk lat 70. To właśnie wtedy młoda lekarka, Jolanta Wadowska-Król, zauważa, że dzieci z okolic Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę. Główna bohaterka próbuje więc je ratować. Mierzy się przy tym z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Opowieść, w której społeczna misja pani doktor splata się z niebezpiecznymi politycznymi wpływami, zadebiutowała na Netfliksie dokładnie tydzień temu, 11 lutego. I od tamtej pory odnosi tylko kolejne sukcesy.

Że u nas będzie hitem, to było wiadome. Uwielbiamy polskie produkcje i rzucamy się na każdą (albo niemal każdą) rodzimą premierę Netfliksa. Nikogo więc nie dziwi, że "Ołowiane dzieci" od czasu swej premiery nie schodzą ze szczytu topki najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju. Ale! O tytule zrobiło się głośno również za granicą. Krytycy bardzo ciepło go przyjęli, a nawet porównywali do "Czarnobyla".

Ołowiane dzieci - polski serial globalnym hitem Netfliksa

"Ołowiane dzieci" szybko stały się więc polskim towarem eksportowym pożądanym za granicą. Teraz mamy tego całkowitą pewność. Jak się okazuje, nie tylko my rzuciliśmy się na osadzony na Górnym Śląsku serial. Użytkownicy z całego świata chętnie po niego sięgają. Netflix właśnie udostępnił bowiem globalną topkę za zeszły tydzień. I rodzima produkcja jest w niej bardzo wysoko.

W samym zeszłym tygodniu (od środy do niedzieli) na całym świecie użytkownicy Netfliksa oglądali "Ołowiane dzieci" przez 24 mln godzin - jakieś 2,7 tys. lat! Dzieląc to przez czas trwania produkcji otrzymamy 4,2 mln pełnych wyświetleń. Ten wynik zapewnia aktualnie tytułowi drugie miejsce w udostępnionej przez platformę globalnej topce najpopularniejszych seriali nieanglojęzycznych w zeszłym tygodniu.

Z jakim tytułem przegrywają "Ołowiane dzieci"? Wśród seriali nieanglojęzycznych w zeszłym tygodniu większym zainteresowaniem na świecie cieszyli się jedynie "Zdemaskowani". Niemiecki thriller szpiegowski dobił do 10,4 mln pełnych wyświetleń. Miał na to jednak więcej czasu. Do serwisu trafił 5 lutego i już drugi tydzień utrzymuje się w globalnej topce.

Więcej o "Ołowianych dzieciach" poczytasz na Spider's Web:

18.02.2026
