Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale

Największymi zwycięzcami tegorocznych Złotych Globów okazali się "Jedna bitwa po drugiej" i "Dojrzewanie". Oba tytuły zdobyły po cztery statuetki. Jakie jeszcze produkcje zostały nagrodzone?

Rafał Christ

W nocy z 11/12 stycznia 2026 roku w hotelu Beverly Hilton w Los Angeles odbyła się 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Było to wielkie święto kina i telewizji, w trakcie którego wybrano najlepsze - zdaniem członków Golden Globe Foundation - filmy i seriale 2025 roku. Konkurencję zdeklasowały "Jedna bitwa po drugiej" i "Dojrzewanie" - oba tytuły zdobyły po cztery statuetki. Jakie jeszcze tytuły zostały nagrodzone?

Złote Globy 2026 - pełna lista nominowanych i zwycięzców:

Warto zwrócić uwagę, że część nagrodzonych tytułów dopiero czeka na polską dystrybucję. "Hamnet", który zdobył dwie statuetki (w tym dla najlepszego dramatu) za kilka tygodni trafi na ekrany kin, a na rodzimą premierę głośnego poczekamy do 20 lutego. Warto więc poniższą listę zwyciężców Złotych Globów potraktować (przynajmniej w pewnym stopniu), jako zestawienie produkcji do obejrzenia w najbliższej przyszłości.

NAJLEPSZY DRAMAT:

  • "Frankenstein"
  • "Hamnet"
  • "To był zwykły przypadek"
  • "Tajny agent"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Grzesznicy"

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL:

  • "Blue Moon"
  • "Bugonia"
  • "Wielki Marty"
  • "Bez wyjścia"
  • "Nowa fala"
  • "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM:

  • JOEL EDGERTON — "Sny o pociągu"
  • OSCAR ISAAC — "Frankenstein"
  • DWAYNE JOHNSON — "The Smashing Machine"
  • MICHAEL B. JORDAN — "Grzesznicy"
  • WAGNER MOURA — "Tajny agent"
  • JEREMY ALLEN WHITE — "Springsteen: Ocal mnie od nicości"

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM:

  • JESSIE BUCKLEY — "Hamnet"
  • JENNIFER LAWRENCE — "Zgiń kochanie"
  • RENATE REINSVE — "Wartość sentymentalna"
  • JULIA ROBERTS — "Po polowaniu"
  • TESSA THOMPSON — "Hedda"
  • EVA VICTOR — "Sorry, Baby"

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU:

  • TIMOTHÉE CHALAMET — "Wielki Marty"
  • GEORGE CLOONEY — "Jay Kelly"
  • LEONARDO DICAPRIO — "Jedna bitwa po drugiej"
  • ETHAN HAWKE — "Blue Moon"
  • LEE BYUNG-HUN — "Bez wyjścia"
  • JESSE PLEMONS — "Bugonia"

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU:

  • ROSE BYRNE — "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
  • CYNTHIA ERIVO — "Wicked: Na dobre"
  • KATE HUDSON — "Song Sung Blue"
  • CHASE INFINITI — "Jedna bitwa po drugiej"
  • AMANDA SEYFRIED — "Testament Ann Lee"
  • EMMA STONE — "Bugonia"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE:

  • BENICIO DEL TORO — "Jedna bitwa po drugiej"
  • JACOB ELORDI — "Frankenstein"
  • PAUL MESCAL — "Hamnet"
  • SEAN PENN — "Jedna bitwa po drugiej"
  • ADAM SANDLER — "Jay Kelly"
  • STELLAN SKARSGARD — "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE:

  • ELLE FANNING — "Wartość sentymentalna"
  • ARIANA GRANDE — "Wicked: Na dobre"
  • INGA IBSDOTTER LILLEAAS — "Wartość sentymentalna"
  • AMY MADIGAN — "Zniknięcia"
  • TEYANA TAYLOR — "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY REŻYSER:

  • PAUL THOMAS ANDERSON — "Jedna bitwa po drugiej"
  • RYAN COOGLER — "Grzesznicy"
  • GUILLERMO DEL TORO — "Frankenstein"
  • JAFAR PANAHI — "To był zwykły przypadek"
  • JOACHIM TRIER — "Wartość sentymentalna"
  • CHLOE ZHAO — "Hamnet"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY:

  • PAUL THOMAS ANDERSON — "Jedna bitwa po drugiej"
  • RONALD BRONSTEIN & JOSH SAFDIE — "Wielki Marty"
  • RYAN COOGLER — "Grzesznicy"
  • JAFAR PANAHI — "To był zwykły przypadek"
  • ESKIL VOGT & JOACHIM TIRER — "Wartość sentymentalna"
  • CHLOE ZHAO, MAGGIE O' FARRELL — "Hamnet"

NAJLEPSZA MUZYKA:

  • ALEXANDRE DESPLAT — "Frankenstein"
  • LUDWIG GÖRANSSON — "Grzesznicy"
  • JONNY GREENWOOD — "Jedna bitwa po drugiej"
  • KANGDING RAY — "Sirat"
  • MAX RICHTER — "Hamnet"
  • HANS ZIMMER — "F1"

NAJLEPSZA PIOSENKA:

  • Dream As One — "Avatar: Ogień i popiół"
  • Golden — "K-popowe łowczynie demonów"
  • I Lie to You — "Grzesznicy"
  • No Place Like Home — "Wicked: Na dobre"
  • The Girl in the Bubble — "Wicked: Na dobre"
  • Train Dreams — "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY:

  • "To był zwykły przypadek"
  • "Bez wyjścia"
  • "Tajny agent"
  • "Wartość sentymentalna"
  • "Sirat"
  • "Głos Hind Rajab"

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY:

  • "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
  • "Elio"
  • "K-popowe łowczynie demonów"
  • "Mała Amelia"
  • "Zootopia 2"

NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE:

  • "Avatar: Ogień i popiół"
  • "F1: Film"
  • "K-popowe łowczynie demonów"
  • "Mission: Impossible — The Final Reckoning"
  • "Grzesznicy"
  • "Zniknięcia"
  • "Wicked: Na dobre"
  • "Zwierzogród 2"

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:

  • "Dyplomatka"
  • "The Pitt"
  • "Jedyna"
  • "Rozdzielnie"
  • "Kulawe konie"
  • "Biały Lotos"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

  • STERLING K. BROWN — "Paradise"
  • DIEGO LUNA — "Gwiezdne wojny. Andor"
  • GARY OLDMAN — "Kulawe konie"
  • MARK RUFFALO — "Grupa zadaniowa"
  • ADAM SCOTT — "Rozdzielenie"
  • NOAH WYLE — "The Pitt"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

  • KATHY BATES — "Matlock"
  • BRITT LOWER — "Rozdzielenie"
  • HELEN MIRREN — "Strefa gangsterów"
  • BELLA RAMSEY — "The Last of Us"
  • KERI RUSSELL — "Dyplomatka"
  • RHEA SEEHORN — "Jedyna"

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA:

  • "Misja: Podstawówka"
  • "The Bear"
  • "Hacks"
  • "Nikt tego nie chce"
  • "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • "Studio"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

  • ADAM BRODY — "Nikt tego nie chce"
  • STEVE MARTIN — "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • GLEN POWELL — "Chad Powers"
  • SETH ROGEN — "Studio"
  • MARTIN SHORT — "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • JEREMY ALLEN WHITE — "The Bear"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

  • KRISTEN BELL — "Nikt tego nie chce"
  • AYO EDEBIRI — "The Bear"
  • SELENA GOMEZ — "Zbrodnie po sąsiedzku"
  • NATASHA LYONNE — "Poker Face"
  • JENNA ORTEGA — "Wednesday"
  • JEAN SMART — "Hacks"

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY:

  • "Dojrzewanie"
  • "To jej wina"
  • "Bestia we mnie"
  • "Czarne lustro"
  • "Kwestia seksu i śmierci"
  • "Ta dziewczyna"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

  • JACOB ELORDI — "Ścieżki na daleką północ"
  • PAUL GIAMATTI — "Black Mirror"
  • STEPHEN GRAHAM — "Dojrzewanie"
  • CHARLIE HUNNAM — "Potwory"
  • JUDE LAW — "Black Rabbit"
  • MATTHEW RHYS — "Bestia we mnie"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

  • CLAIRE DANES — "Bestia we mnie"
  • RASHIDA JONES — "Black Mirror"
  • AMANDA SEYFRIED — "Rzeka odchodzących dusz"
  • SARAH SNOOK — "To jej wina"
  • MICHELLE WILLIAMS — "Kwestia seksu i śmierci"
  • ROBIN WRIGHT — "Ta dziewczyna"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI:

  • OWEN COOPER — "Dojrzewanie"
  • BILLY CRUDUP — "The Morning Show"
  • WALTON GOGGINS — "Biały Lotos"
  • JASON ISAACS — "Biały Lotos"
  • TRAMELL TILLMAN — "Rozdzielenie"
  • ASHLEY WALTERS — "Dojrzewanie"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI:

  • CARRIE COON — "Biały Lotos"
  • ERIN DOHERTY — "Dojrzewanie"
  • HANNAH EINBINDER — "Hacks"
  • CATHERINE O’HARA — "Studio"
  • PARKER POSEY — "Biały Lotos"
  • AIMEE LOU WOOD — "Biały Lotos"

NAJLEPSZY STAND-UP:

  • "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
  • "Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu"
  • "Kevin Hart: Acting My Age"
  • "Kumail Nanjiani: Strumień świadomości"
  • "Ricky Gervais: Mortality"
  • "Sarah Silverman: PostMortem"

NAJLEPSZY PODCAST:

  • "Armchair Expert With Dax Shepard"
  • "Call Her Daddy"
  • "Good Hang With Amy Poehler"
  • "SmartLess"
  • "The Mel Robbins Podcast"
  • "Up First"
