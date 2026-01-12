Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale

Ładowanie...

W nocy z 11/12 stycznia 2026 roku w hotelu Beverly Hilton w Los Angeles odbyła się 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Było to wielkie święto kina i telewizji, w trakcie którego wybrano najlepsze - zdaniem członków Golden Globe Foundation - filmy i seriale 2025 roku. Konkurencję zdeklasowały "Jedna bitwa po drugiej" i "Dojrzewanie" - oba tytuły zdobyły po cztery statuetki. Jakie jeszcze tytuły zostały nagrodzone?

Złote Globy 2026 - pełna lista nominowanych i zwycięzców:

Warto zwrócić uwagę, że część nagrodzonych tytułów dopiero czeka na polską dystrybucję. "Hamnet", który zdobył dwie statuetki (w tym dla najlepszego dramatu) za kilka tygodni trafi na ekrany kin, a na rodzimą premierę głośnego poczekamy do 20 lutego. Warto więc poniższą listę zwyciężców Złotych Globów potraktować (przynajmniej w pewnym stopniu), jako zestawienie produkcji do obejrzenia w najbliższej przyszłości.

NAJLEPSZY DRAMAT:

"Frankenstein"

"Hamnet"

"To był zwykły przypadek"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Grzesznicy"

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL:

"Blue Moon"

"Bugonia"

"Wielki Marty"

"Bez wyjścia"

"Nowa fala"

"Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM:

JOEL EDGERTON — "Sny o pociągu"

OSCAR ISAAC — "Frankenstein"

DWAYNE JOHNSON — "The Smashing Machine"

MICHAEL B. JORDAN — "Grzesznicy"

WAGNER MOURA — "Tajny agent"

JEREMY ALLEN WHITE — "Springsteen: Ocal mnie od nicości"

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM:

JESSIE BUCKLEY — "Hamnet"

JENNIFER LAWRENCE — "Zgiń kochanie"

RENATE REINSVE — "Wartość sentymentalna"

JULIA ROBERTS — "Po polowaniu"

TESSA THOMPSON — "Hedda"

EVA VICTOR — "Sorry, Baby"

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU:

TIMOTHÉE CHALAMET — "Wielki Marty"

GEORGE CLOONEY — "Jay Kelly"

LEONARDO DICAPRIO — "Jedna bitwa po drugiej"

ETHAN HAWKE — "Blue Moon"

LEE BYUNG-HUN — "Bez wyjścia"

JESSE PLEMONS — "Bugonia"

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU:

ROSE BYRNE — "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"

CYNTHIA ERIVO — "Wicked: Na dobre"

KATE HUDSON — "Song Sung Blue"

CHASE INFINITI — "Jedna bitwa po drugiej"

AMANDA SEYFRIED — "Testament Ann Lee"

EMMA STONE — "Bugonia"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE:

BENICIO DEL TORO — "Jedna bitwa po drugiej"

JACOB ELORDI — "Frankenstein"

PAUL MESCAL — "Hamnet"

SEAN PENN — "Jedna bitwa po drugiej"

ADAM SANDLER — "Jay Kelly"

STELLAN SKARSGARD — "Wartość sentymentalna"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE:

ELLE FANNING — "Wartość sentymentalna"

ARIANA GRANDE — "Wicked: Na dobre"

INGA IBSDOTTER LILLEAAS — "Wartość sentymentalna"

AMY MADIGAN — "Zniknięcia"

TEYANA TAYLOR — "Jedna bitwa po drugiej"

NAJLEPSZY REŻYSER:

PAUL THOMAS ANDERSON — "Jedna bitwa po drugiej"

RYAN COOGLER — "Grzesznicy"

GUILLERMO DEL TORO — "Frankenstein"

JAFAR PANAHI — "To był zwykły przypadek"

JOACHIM TRIER — "Wartość sentymentalna"

CHLOE ZHAO — "Hamnet"

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY:

PAUL THOMAS ANDERSON — "Jedna bitwa po drugiej"

RONALD BRONSTEIN & JOSH SAFDIE — "Wielki Marty"

RYAN COOGLER — "Grzesznicy"

JAFAR PANAHI — "To był zwykły przypadek"

ESKIL VOGT & JOACHIM TIRER — "Wartość sentymentalna"

CHLOE ZHAO, MAGGIE O' FARRELL — "Hamnet"

NAJLEPSZA MUZYKA:

ALEXANDRE DESPLAT — "Frankenstein"

LUDWIG GÖRANSSON — "Grzesznicy"

JONNY GREENWOOD — "Jedna bitwa po drugiej"

KANGDING RAY — "Sirat"

MAX RICHTER — "Hamnet"

HANS ZIMMER — "F1"

NAJLEPSZA PIOSENKA:

Dream As One — "Avatar: Ogień i popiół"

Golden — "K-popowe łowczynie demonów"

I Lie to You — "Grzesznicy"

No Place Like Home — "Wicked: Na dobre"

The Girl in the Bubble — "Wicked: Na dobre"

Train Dreams — "Sny o pociągach"

NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY:

"To był zwykły przypadek"

"Bez wyjścia"

"Tajny agent"

"Wartość sentymentalna"

"Sirat"

"Głos Hind Rajab"

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY:

"Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"

"Elio"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mała Amelia"

"Zootopia 2"

NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE:

"Avatar: Ogień i popiół"

"F1: Film"

"K-popowe łowczynie demonów"

"Mission: Impossible — The Final Reckoning"

"Grzesznicy"

"Zniknięcia"

"Wicked: Na dobre"

"Zwierzogród 2"

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:

"Dyplomatka"

"The Pitt"

"Jedyna"

"Rozdzielnie"

"Kulawe konie"

"Biały Lotos"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:

STERLING K. BROWN — "Paradise"

DIEGO LUNA — "Gwiezdne wojny. Andor"

GARY OLDMAN — "Kulawe konie"

MARK RUFFALO — "Grupa zadaniowa"

ADAM SCOTT — "Rozdzielenie"

NOAH WYLE — "The Pitt"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:

KATHY BATES — "Matlock"

BRITT LOWER — "Rozdzielenie"

HELEN MIRREN — "Strefa gangsterów"

BELLA RAMSEY — "The Last of Us"

KERI RUSSELL — "Dyplomatka"

RHEA SEEHORN — "Jedyna"

NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA:

"Misja: Podstawówka"

"The Bear"

"Hacks"

"Nikt tego nie chce"

"Zbrodnie po sąsiedzku"

"Studio"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

ADAM BRODY — "Nikt tego nie chce"

STEVE MARTIN — "Zbrodnie po sąsiedzku"

GLEN POWELL — "Chad Powers"

SETH ROGEN — "Studio"

MARTIN SHORT — "Zbrodnie po sąsiedzku"

JEREMY ALLEN WHITE — "The Bear"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:

KRISTEN BELL — "Nikt tego nie chce"

AYO EDEBIRI — "The Bear"

SELENA GOMEZ — "Zbrodnie po sąsiedzku"

NATASHA LYONNE — "Poker Face"

JENNA ORTEGA — "Wednesday"

JEAN SMART — "Hacks"

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY:

"Dojrzewanie"

"To jej wina"

"Bestia we mnie"

"Czarne lustro"

"Kwestia seksu i śmierci"

"Ta dziewczyna"

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

JACOB ELORDI — "Ścieżki na daleką północ"

PAUL GIAMATTI — "Black Mirror"

STEPHEN GRAHAM — "Dojrzewanie"

CHARLIE HUNNAM — "Potwory"

JUDE LAW — "Black Rabbit"

MATTHEW RHYS — "Bestia we mnie"

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:

CLAIRE DANES — "Bestia we mnie"

RASHIDA JONES — "Black Mirror"

AMANDA SEYFRIED — "Rzeka odchodzących dusz"

SARAH SNOOK — "To jej wina"

MICHELLE WILLIAMS — "Kwestia seksu i śmierci"

ROBIN WRIGHT — "Ta dziewczyna"

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI:

OWEN COOPER — "Dojrzewanie"

BILLY CRUDUP — "The Morning Show"

WALTON GOGGINS — "Biały Lotos"

JASON ISAACS — "Biały Lotos"

TRAMELL TILLMAN — "Rozdzielenie"

ASHLEY WALTERS — "Dojrzewanie"

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI:

CARRIE COON — "Biały Lotos"

ERIN DOHERTY — "Dojrzewanie"

HANNAH EINBINDER — "Hacks"

CATHERINE O’HARA — "Studio"

PARKER POSEY — "Biały Lotos"

AIMEE LOU WOOD — "Biały Lotos"

NAJLEPSZY STAND-UP:

"Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"

"Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu"

"Kevin Hart: Acting My Age"

"Kumail Nanjiani: Strumień świadomości"

"Ricky Gervais: Mortality"

"Sarah Silverman: PostMortem"

NAJLEPSZY PODCAST:

"Armchair Expert With Dax Shepard"

"Call Her Daddy"

"Good Hang With Amy Poehler"

"SmartLess"

"The Mel Robbins Podcast"

"Up First"

Rafał Christ 12.01.2026 08:10

