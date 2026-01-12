Złote Globy 2026 już rozdane. Triumfowały znakomite filmy i seriale
Największymi zwycięzcami tegorocznych Złotych Globów okazali się "Jedna bitwa po drugiej" i "Dojrzewanie". Oba tytuły zdobyły po cztery statuetki. Jakie jeszcze produkcje zostały nagrodzone?
W nocy z 11/12 stycznia 2026 roku w hotelu Beverly Hilton w Los Angeles odbyła się 83. ceremonia wręczenia Złotych Globów. Było to wielkie święto kina i telewizji, w trakcie którego wybrano najlepsze - zdaniem członków Golden Globe Foundation - filmy i seriale 2025 roku. Konkurencję zdeklasowały "Jedna bitwa po drugiej" i "Dojrzewanie" - oba tytuły zdobyły po cztery statuetki. Jakie jeszcze tytuły zostały nagrodzone?
Złote Globy 2026 - pełna lista nominowanych i zwycięzców:
Warto zwrócić uwagę, że część nagrodzonych tytułów dopiero czeka na polską dystrybucję. "Hamnet", który zdobył dwie statuetki (w tym dla najlepszego dramatu) za kilka tygodni trafi na ekrany kin, a na rodzimą premierę głośnego poczekamy do 20 lutego. Warto więc poniższą listę zwyciężców Złotych Globów potraktować (przynajmniej w pewnym stopniu), jako zestawienie produkcji do obejrzenia w najbliższej przyszłości.
NAJLEPSZY DRAMAT:
- "Frankenstein"
- "Hamnet"
- "To był zwykły przypadek"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Grzesznicy"
NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL:
- "Blue Moon"
- "Bugonia"
- "Wielki Marty"
- "Bez wyjścia"
- "Nowa fala"
- "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM:
- JOEL EDGERTON — "Sny o pociągu"
- OSCAR ISAAC — "Frankenstein"
- DWAYNE JOHNSON — "The Smashing Machine"
- MICHAEL B. JORDAN — "Grzesznicy"
- WAGNER MOURA — "Tajny agent"
- JEREMY ALLEN WHITE — "Springsteen: Ocal mnie od nicości"
NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM:
- JESSIE BUCKLEY — "Hamnet"
- JENNIFER LAWRENCE — "Zgiń kochanie"
- RENATE REINSVE — "Wartość sentymentalna"
- JULIA ROBERTS — "Po polowaniu"
- TESSA THOMPSON — "Hedda"
- EVA VICTOR — "Sorry, Baby"
NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU:
- TIMOTHÉE CHALAMET — "Wielki Marty"
- GEORGE CLOONEY — "Jay Kelly"
- LEONARDO DICAPRIO — "Jedna bitwa po drugiej"
- ETHAN HAWKE — "Blue Moon"
- LEE BYUNG-HUN — "Bez wyjścia"
- JESSE PLEMONS — "Bugonia"
NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU:
- ROSE BYRNE — "Kopnęłabym cię, gdybym mogła"
- CYNTHIA ERIVO — "Wicked: Na dobre"
- KATE HUDSON — "Song Sung Blue"
- CHASE INFINITI — "Jedna bitwa po drugiej"
- AMANDA SEYFRIED — "Testament Ann Lee"
- EMMA STONE — "Bugonia"
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE:
- BENICIO DEL TORO — "Jedna bitwa po drugiej"
- JACOB ELORDI — "Frankenstein"
- PAUL MESCAL — "Hamnet"
- SEAN PENN — "Jedna bitwa po drugiej"
- ADAM SANDLER — "Jay Kelly"
- STELLAN SKARSGARD — "Wartość sentymentalna"
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE:
- ELLE FANNING — "Wartość sentymentalna"
- ARIANA GRANDE — "Wicked: Na dobre"
- INGA IBSDOTTER LILLEAAS — "Wartość sentymentalna"
- AMY MADIGAN — "Zniknięcia"
- TEYANA TAYLOR — "Jedna bitwa po drugiej"
NAJLEPSZY REŻYSER:
- PAUL THOMAS ANDERSON — "Jedna bitwa po drugiej"
- RYAN COOGLER — "Grzesznicy"
- GUILLERMO DEL TORO — "Frankenstein"
- JAFAR PANAHI — "To był zwykły przypadek"
- JOACHIM TRIER — "Wartość sentymentalna"
- CHLOE ZHAO — "Hamnet"
NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY:
- PAUL THOMAS ANDERSON — "Jedna bitwa po drugiej"
- RONALD BRONSTEIN & JOSH SAFDIE — "Wielki Marty"
- RYAN COOGLER — "Grzesznicy"
- JAFAR PANAHI — "To był zwykły przypadek"
- ESKIL VOGT & JOACHIM TIRER — "Wartość sentymentalna"
- CHLOE ZHAO, MAGGIE O' FARRELL — "Hamnet"
NAJLEPSZA MUZYKA:
- ALEXANDRE DESPLAT — "Frankenstein"
- LUDWIG GÖRANSSON — "Grzesznicy"
- JONNY GREENWOOD — "Jedna bitwa po drugiej"
- KANGDING RAY — "Sirat"
- MAX RICHTER — "Hamnet"
- HANS ZIMMER — "F1"
NAJLEPSZA PIOSENKA:
- Dream As One — "Avatar: Ogień i popiół"
- Golden — "K-popowe łowczynie demonów"
- I Lie to You — "Grzesznicy"
- No Place Like Home — "Wicked: Na dobre"
- The Girl in the Bubble — "Wicked: Na dobre"
- Train Dreams — "Sny o pociągach"
NAJLEPSZY FILM ZAGRANICZNY:
- "To był zwykły przypadek"
- "Bez wyjścia"
- "Tajny agent"
- "Wartość sentymentalna"
- "Sirat"
- "Głos Hind Rajab"
NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY:
- "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle"
- "Elio"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Mała Amelia"
- "Zootopia 2"
NAJLEPSZE FILMOWE I BOX-OFFICE'OWE OSIĄGNIĘCIE:
- "Avatar: Ogień i popiół"
- "F1: Film"
- "K-popowe łowczynie demonów"
- "Mission: Impossible — The Final Reckoning"
- "Grzesznicy"
- "Zniknięcia"
- "Wicked: Na dobre"
- "Zwierzogród 2"
NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY:
- "Dyplomatka"
- "The Pitt"
- "Jedyna"
- "Rozdzielnie"
- "Kulawe konie"
- "Biały Lotos"
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM:
- STERLING K. BROWN — "Paradise"
- DIEGO LUNA — "Gwiezdne wojny. Andor"
- GARY OLDMAN — "Kulawe konie"
- MARK RUFFALO — "Grupa zadaniowa"
- ADAM SCOTT — "Rozdzielenie"
- NOAH WYLE — "The Pitt"
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM:
- KATHY BATES — "Matlock"
- BRITT LOWER — "Rozdzielenie"
- HELEN MIRREN — "Strefa gangsterów"
- BELLA RAMSEY — "The Last of Us"
- KERI RUSSELL — "Dyplomatka"
- RHEA SEEHORN — "Jedyna"
NAJLEPSZY SERIAL MUSICAL/KOMEDIA:
- "Misja: Podstawówka"
- "The Bear"
- "Hacks"
- "Nikt tego nie chce"
- "Zbrodnie po sąsiedzku"
- "Studio"
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:
- ADAM BRODY — "Nikt tego nie chce"
- STEVE MARTIN — "Zbrodnie po sąsiedzku"
- GLEN POWELL — "Chad Powers"
- SETH ROGEN — "Studio"
- MARTIN SHORT — "Zbrodnie po sąsiedzku"
- JEREMY ALLEN WHITE — "The Bear"
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALU:
- KRISTEN BELL — "Nikt tego nie chce"
- AYO EDEBIRI — "The Bear"
- SELENA GOMEZ — "Zbrodnie po sąsiedzku"
- NATASHA LYONNE — "Poker Face"
- JENNA ORTEGA — "Wednesday"
- JEAN SMART — "Hacks"
NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, SERIAL ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY:
- "Dojrzewanie"
- "To jej wina"
- "Bestia we mnie"
- "Czarne lustro"
- "Kwestia seksu i śmierci"
- "Ta dziewczyna"
NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:
- JACOB ELORDI — "Ścieżki na daleką północ"
- PAUL GIAMATTI — "Black Mirror"
- STEPHEN GRAHAM — "Dojrzewanie"
- CHARLIE HUNNAM — "Potwory"
- JUDE LAW — "Black Rabbit"
- MATTHEW RHYS — "Bestia we mnie"
NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, SERIALU ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM:
- CLAIRE DANES — "Bestia we mnie"
- RASHIDA JONES — "Black Mirror"
- AMANDA SEYFRIED — "Rzeka odchodzących dusz"
- SARAH SNOOK — "To jej wina"
- MICHELLE WILLIAMS — "Kwestia seksu i śmierci"
- ROBIN WRIGHT — "Ta dziewczyna"
NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W TELEWIZJI:
- OWEN COOPER — "Dojrzewanie"
- BILLY CRUDUP — "The Morning Show"
- WALTON GOGGINS — "Biały Lotos"
- JASON ISAACS — "Biały Lotos"
- TRAMELL TILLMAN — "Rozdzielenie"
- ASHLEY WALTERS — "Dojrzewanie"
NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W TELEWIZJI:
- CARRIE COON — "Biały Lotos"
- ERIN DOHERTY — "Dojrzewanie"
- HANNAH EINBINDER — "Hacks"
- CATHERINE O’HARA — "Studio"
- PARKER POSEY — "Biały Lotos"
- AIMEE LOU WOOD — "Biały Lotos"
NAJLEPSZY STAND-UP:
- "Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?"
- "Brett Goldstein: Drugi najlepszy wieczór w twoim życiu"
- "Kevin Hart: Acting My Age"
- "Kumail Nanjiani: Strumień świadomości"
- "Ricky Gervais: Mortality"
- "Sarah Silverman: PostMortem"
NAJLEPSZY PODCAST:
- "Armchair Expert With Dax Shepard"
- "Call Her Daddy"
- "Good Hang With Amy Poehler"
- "SmartLess"
- "The Mel Robbins Podcast"
- "Up First"
