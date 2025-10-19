Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch

Ładowanie...

Popularnym jest pogląd, że kiedyś filmy komediowe mogły więcej, mało kto zwracał uwagę na poprawność humoru, oraz na to, kogo i co obraża mocniej. Nie zamierzam dołączać do tej przepychanki - uważam, że kino broni się samo, niezależnie od tego, jaki typ żartów czy satyry reprezentuje. Niniejsze zestawienie może być rzeczywiście pewnym powrotem do przeszłości - "najmłodsza" produkcja z tej listy miała premierę w 2012 roku. Przedstawiamy 17 najlepszych filmów komediowych w historii.

REKLAMA

Najlepsze komedie wszech czasów - TOP 17

REKLAMA

17. Robin Hood: Faceci w rajtuzach

Rok produkcji: 1993

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Mel Brooks

Obsada: Cary Elwes, Richard Lewis, Roger Rees, Amy Yasbeck, Dave Chappelle

Ocena IMDb: 6.7/10

Dla wielu najlepszym Robin Hoodem jest Kevin Costner, dla innych - Russell Crowe. Znajdą się i tacy którzy wymienią Cary'ego Elwesa - aktor znany m.in. z pierwszej "Piły" zagrał ikoniczną rolę w parodii autorstwa Mela Brooksa. W tym wydaniu Robin wraz ze swoim przyjacielem Apsikiem i resztą wesołej gromady lasu Sherwood postanawia walczyć z niesprawiedliwością i zakochuje się w pięknej lady Marion.

16. Asterix i Obelix: Misja Kleopatra

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Alain Chabat

Obsada: Christian Clavier, Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Alain Chabat

Ocena IMDb: 6.7/10

Prawdopodobnie najbardziej ikoniczna aktorska odsłona przygód dwóch słynnych Galów z jedynej niepodbitej przez Rzymian wioski. Bohaterowie, wraz z druidem Panoramiksem, wybierają się do Egiptu, by pomóc staremu przyjacielowi, Numernabisowi, który ma zaledwie trzy miesiące na zbudowanie pałacu dla Kleopatry. Oglądać tylko w polskiej wersji: to jedna z najlbogatszych kopalni cytatów w historii rodzimego dubbingu.

15. Ted

Rok produkcji: 2012

Czas trwania: 106 minut

Reżyser: Seth MacFarlane

Obsada: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, Joel McHale, Giovanni Ribisi

Ocena IMDb: 6.9/10

Poprzednie pokolenia miały tercet ZAZ i Mela Brooksa, o poczucie humoru naszego zadbał Seth MacFarlane. Lata wcześniej dał światu "Family Guya", ale inną perłą w jego koronie jest właśnie "Ted", film o ożywionym na skutek życzenia Johna (w dorosłej wersji Mark Wahlberg) pluszowym niedźwiedziu, któremu zdecydowanie daleko do sympatycznych misiów, które znamy - pije, pali, przeklina. A to dopiero początek listy jego grzechów.

14. Poznaj mojego tatę

Rok produkcji: 2000

Czas trwania: 108 minut

Reżyser: Jay Roach

Obsada: Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner, Owen Wilson

Ocena IMDb: 7/10

Komedia familijna w każdym znaczeniu tego słowa, przełożony na pełnometrażowe kino koszmar każdego zięcia, który stresuje się poznaniem swoich teściów. Zwłaszcza ojca, dla którego córka jest oczkiem w głowie i nie odda jej byle komu. W takiej sytuacji jest narzeczony Pam (Polo), pielęgniarz Greg (Stiller), naprzeciwko którego stoi wiecznie podejrzliwy ojciec dziewczyny, Jack (De Niro).

13. Jaja w tropikach

Rok produkcji: 2008

Czas trwania: 107 minut

Reżyser: Ben Stiller

Obsada: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Tom Cruise, Jay Baruchel

Ocena IMDb: 7.1/10

Komedia, która, jak wielu twierdzi (słusznie), należy do gatunku tych filmów, których raczej już się w Hollywood nie robi. To wyreżyserowana i napisana przez Bena Stillera historia grupy egocentrycznych aktorów, zaangażowanych, żeby nakręcić najlepszy w historii kina film wojenny. Niezależnie od finalnej oceny tego filmu, powinniśmy się zgodzić w jednej zasłudze "Jaj w tropikach" - zawdzięczamy im jedną z najlepszych aktorskich szarż Toma Cruise'a w jego bogatej karierze.

12. Notting Hill

Rok produkcji: 1999

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Roger Michell

Obsada: Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans, Emma Chambers, Hugh Bonneville

Ocena IMDb: 7.2/10

Jako, że niedawno miałem sposobność przebywania w Londynie, potwierdzam - popkulturowe znaczenie i popularność tytułowej księgarni są na niezmiennie znakomitym poziomie. Nic dziwnego - film z pełnymi wyjątkowego uroku Hugh Grantem i Julią Roberts, pomimo tego, że ma nieco ponad ćwierć wieku, wciąż ujmuje. Nawet po tylu latach, gdy widzimy historię nieśmiałej miłości właściciela angielskiej księgarni i wielkiej amerykańskiej gwiazdy, nie sposób się nie wzruszyć.

11. Borat

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 84 minuty

Reżyser: Larry Charles

Obsada: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell, Pamela Anderson

Ocena IMDb: 7.4/10

Gdyby każdy dziennikarz był tak zaangażowany w swoją pracę jak Borat, to świat mediów byłby lepszym miejscem. Tytułowy bohater, dziennikarz państwowej telewizji, bierze na swoje barki niezwykle ważną misję - w ramach planu powiększenia dobrobytu swojego narodu chce udać się do samego jądra współczesnego świata - Stanów Zjednoczonych, oraz zaczerpnąć wiedzy o kulturze tego kraju. Film jedyny w swoim rodzaju, naprawdę.

10. Kiler

Rok produkcji: 1997

Czas trwania: 104 minuty

Reżyser: Juliusz Machulski

Obsada: Cezary Pazura, Jerzy Stuhr, Janusz Rewiński, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura

Ocena IMDb: 7.5/10

Nie wszystko w karierze Juliusza Machulskiego się udawało, zwłaszcza w jej późniejszym etapie, dlatego lepiej powspominać to, co najlepsze. Przejdźmy więc do "Kilera" - absolutnej klasyki, jeśli chodzi o polską komedię. Amerykanie mają Jima Carreya, my zaś Cezarego Pazurę, który w filmie Machulskiego zabłysnął jako taksówkarz, który nagle staje się częścią półświatka po tym, jak zostaje wzięty za słynnego płatnego zabójcę. Kolejny dowód na to, że polskie dialogi potrafią być najdoskonalsze i najśmieszniejsze.

9. Chłopaki nie płaczą

Rok produkcji: 2000

Czas trwania: 96 minut

Reżyser: Olaf Lubaszenko

Obsada: Maciej Stuhr, Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan Łazuka, Anna Przybylska

Ocena IMDb: 7.6/10

O ile nie zgadzam się z samym tytułem w jego literalnym znaczeniu, o tyle na potrzeby tak wybitnej komedii, jestem w stanie ustąpić. Bez grama ironii uważam, że jest to jeden z najbardziej kultowych filmów w historii polskiej kinematografii. Ten film to galeria komediowych wspaniałości, a Grucha, Fred, Bolec (z całym szacunkiem dla pozostałych, moja ulubiona postać), czy Jarosław Psikuta (bez "s", to ważne) na wieki zapisali się w naszej pamięci.

8. Naga broń

Rok produkcji: 1988

Czas trwania: 85 minut

Reżyser: David Zucker

Obsada: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, Ricardo Montalban, George Kennedy, O.J. Simpson

Ocena IMDb: 7.6/10

Umówmy się - w czołówce najlepszych komedii wszech czasów po prostu nie ma prawa zabraknąć "Nagiej broni" - legendarnego filmu, który po dziś dzień, przede wszystkim dzięki wybitnemu Lesliemu Nielsenowi w roli niezdarnego, acz wyjątkowo skutecznego porucznika Franka Drebina, bawi wiele pokoleń. Dla mnie to dzieło, którego nigdy nie pomijam w telewizji, a i zdarza mi się odświeżać ulubione gagi na YouTube. Kino przez wielkie K.

7. Kac Vegas

Rok produkcji: 2009

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Todd Phillips

Obsada: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong

Ocena IMDb: 7.7/10

Kto by pomyślał, że reżyser filmu o odjechanym wieczorze kawalerskim z udziałem czterech facetów (w tym Bradleya Coopera) później stworzy jeden z najlepszych filmów XXI wieku? Todd Phillips, zanim zabrał się za Księcia Zbrodni, stworzył trylogię "Kac Vegas", a zapoczątkował ją film z 2009 roku, wyróżniony Złotym Globem. Komedia szalona, momentami wręcz aż surrealistyczna. Nie miałem nigdy kaca po seansie.

6. Czy leci z nami pilot?

Rok produkcji: 1980

Czas trwania: 88 minut

Reżyser: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker

Obsada: Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen, Robert Stack, Lloyd Bridges

Ocena IMDb: 7.7/10

Zanim porucznik Frank Drebin zapisał się złotymi zgłoskami w historii kina, tercet ZAZ dostarczył nam dość podobną klimatem i dowcipem, ale nie mniej kultową komedię. Jej bohaterem jest Ted Striker (Hays) - były pilot wojskowy, który w kryzysowym momencie musi pokonać lęk przed lataniem i ponownie usiąść za sterami. Leslie Nielsen nie jest tutaj kluczową postacią, ale w roli lekarza daje z siebie jak zawsze, wszystko. Dopóki oczywiście ktoś nie nazwie go Shirley.

5. Żywot Briana

Rok produkcji: 1979

Czas trwania: 94 minuty

Reżyser: Terry Jones

Obsada: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin

Ocena IMDb: 8/10

Nie sposób w niniejszym zestawieniu pominąć legendarnej grupy Monty Python i jej wpływu na gatunek komediowy. "Żywot Briana" to satyra na kino religijne, odnosząca się do historii znanej z Nowego Testamentu. Brian jest synem Żydówki i Rzymianina, urodzonym w Judei w tym samym czasie co Jezus. Na skutek ciągu absurdalnych i przekomicznych okoliczności, popularność Briana w otoczeniu znacznie wzrasta.

4. Dzień świra

Rok produkcji: 2002

Czas trwania: 93 minuty

Reżyser: Marek Koterski

Obsada: Marek Kondrat, Andrzej Grabowski, Cezary Pazura, Michał Koterski

Ocena IMDb: 8.1/10

Podczas gdy nasze pokolenie używa "literally me" na widok Ryana Goslinga, poprzednia generacja, a dokładnie jej polska część, zapewne to samo mówiła, patrząc na Adasia Miauczyńskiego - sfrustrowanego polonisty, któremu nie układa się w życiu tak, jakby tego wewnątrz pragnął. Małżeństwo, rodzicielstwo, praca - przede wszystkim wobec tych "działów" swojego życia nasz główny bohater prowadzi swoje przemyślenia. Równie dużo co komedii jest tutaj dramatu, ale kultowość tego filmu jest w dużej mierze zbudowana właśnie dzięki ikonicznym, przezabawnym dialogom.

3. Big Lebowski

Rok produkcji: 1998

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Joel i Ethan Coen

Obsada: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro

Ocena IMDb: 8.1/10

Jeden z dowodów na to, że choć Joel Coen jest lepszym reżyserem od brata Ethana, obaj najlepsze filmy kręcili wspólnie. "Big Lebowski" to dzieło ikoniczne, historia bohatera (znakomity Bridges), który pada ofiarą fatalnej pomyłki - dwóch zbirów włamuje się do jego mieszkania, jednak okazuje się, że mężczyźni szukają nie tego Lebowskiego. Dalej jest tylko mocniejszy zestaw: dywan, milioner, gwiazda porno, porwanie. Jeden z najlepszych filmów braci Coen, a oni mają na swoim koncie sporo złota.

2. Monty Python i Święty Graal

Rok produkcji: 1975

Czas trwania: 91 minut

Reżyser: Terry Gilliam, Terry Jones

Obsada: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin

Ocena IMDb: 8.2/10

"Srebrny medal" wędruje do innego reprezentanta kina spod znaku Monty Pythona. To rzadki przypadek, kiedy wszyscy widoczni na ekranie aktorzy są również scenarzystami. To wyjątkowa wariacja na temat historii Króla Artura, który zbiera rycerzy i wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala, co równa się wielu absurdalnym przygodom.

1. Forrest Gump

Rok produkcji: 1994

Czas trwania: 142 minuty

Reżyser: Robert Zemeckis

Obsada: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field

Ocena IMDb: 8.8/10

Creme de la creme, truskawka na torcie, kropka nad i - te oraz wiele innych określeń pasuje tutaj jak ulał. Wyreżyserowany przez Boba Zemeckisa "Forrest Gump" to nie tylko najlepsza komedia wszechczasów - to również jeden z najlepszych i najważniejszych filmów w historii kina. Forrest (Hanks) zrobił w życiu wszystko - był gwiazdą footballu oraz tenisa stołowego, odznaczonym bohaterem wojennym i odnoszącym sukcesy biznesmenem. Nigdy jednak nie stracił z oczu tego co najważniejsze i nie zapomniał o miłości do ukochanej Jenny (Robin Wright).

REKLAMA

Więcej o komediach przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 19.10.2025 14:33

Ładowanie...