Najlepsze komedie wszech czasów. 17 filmów, od których boli brzuch
Wielu twierdzi, że komedia w światowym kinie zanikła. Częściowo mają rację - większość filmów z tego zestawienia została wydana ponad 15 lat temu. Tym bardziej dobrze będzie razem powspominać - oto najlepsze komedie wszech czasów.
Popularnym jest pogląd, że kiedyś filmy komediowe mogły więcej, mało kto zwracał uwagę na poprawność humoru, oraz na to, kogo i co obraża mocniej. Nie zamierzam dołączać do tej przepychanki - uważam, że kino broni się samo, niezależnie od tego, jaki typ żartów czy satyry reprezentuje. Niniejsze zestawienie może być rzeczywiście pewnym powrotem do przeszłości - "najmłodsza" produkcja z tej listy miała premierę w 2012 roku. Przedstawiamy 17 najlepszych filmów komediowych w historii.
17. Robin Hood: Faceci w rajtuzach
- Rok produkcji: 1993
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Mel Brooks
- Obsada: Cary Elwes, Richard Lewis, Roger Rees, Amy Yasbeck, Dave Chappelle
- Ocena IMDb: 6.7/10
Dla wielu najlepszym Robin Hoodem jest Kevin Costner, dla innych - Russell Crowe. Znajdą się i tacy którzy wymienią Cary'ego Elwesa - aktor znany m.in. z pierwszej "Piły" zagrał ikoniczną rolę w parodii autorstwa Mela Brooksa. W tym wydaniu Robin wraz ze swoim przyjacielem Apsikiem i resztą wesołej gromady lasu Sherwood postanawia walczyć z niesprawiedliwością i zakochuje się w pięknej lady Marion.
16. Asterix i Obelix: Misja Kleopatra
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Alain Chabat
- Obsada: Christian Clavier, Gérard Depardieu, Monica Bellucci, Jamel Debbouze, Alain Chabat
- Ocena IMDb: 6.7/10
Prawdopodobnie najbardziej ikoniczna aktorska odsłona przygód dwóch słynnych Galów z jedynej niepodbitej przez Rzymian wioski. Bohaterowie, wraz z druidem Panoramiksem, wybierają się do Egiptu, by pomóc staremu przyjacielowi, Numernabisowi, który ma zaledwie trzy miesiące na zbudowanie pałacu dla Kleopatry. Oglądać tylko w polskiej wersji: to jedna z najlbogatszych kopalni cytatów w historii rodzimego dubbingu.
15. Ted
- Rok produkcji: 2012
- Czas trwania: 106 minut
- Reżyser: Seth MacFarlane
- Obsada: Mark Wahlberg, Mila Kunis, Seth MacFarlane, Joel McHale, Giovanni Ribisi
- Ocena IMDb: 6.9/10
Poprzednie pokolenia miały tercet ZAZ i Mela Brooksa, o poczucie humoru naszego zadbał Seth MacFarlane. Lata wcześniej dał światu "Family Guya", ale inną perłą w jego koronie jest właśnie "Ted", film o ożywionym na skutek życzenia Johna (w dorosłej wersji Mark Wahlberg) pluszowym niedźwiedziu, któremu zdecydowanie daleko do sympatycznych misiów, które znamy - pije, pali, przeklina. A to dopiero początek listy jego grzechów.
14. Poznaj mojego tatę
- Rok produkcji: 2000
- Czas trwania: 108 minut
- Reżyser: Jay Roach
- Obsada: Ben Stiller, Robert De Niro, Teri Polo, Blythe Danner, Owen Wilson
- Ocena IMDb: 7/10
Komedia familijna w każdym znaczeniu tego słowa, przełożony na pełnometrażowe kino koszmar każdego zięcia, który stresuje się poznaniem swoich teściów. Zwłaszcza ojca, dla którego córka jest oczkiem w głowie i nie odda jej byle komu. W takiej sytuacji jest narzeczony Pam (Polo), pielęgniarz Greg (Stiller), naprzeciwko którego stoi wiecznie podejrzliwy ojciec dziewczyny, Jack (De Niro).
13. Jaja w tropikach
- Rok produkcji: 2008
- Czas trwania: 107 minut
- Reżyser: Ben Stiller
- Obsada: Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Tom Cruise, Jay Baruchel
- Ocena IMDb: 7.1/10
Komedia, która, jak wielu twierdzi (słusznie), należy do gatunku tych filmów, których raczej już się w Hollywood nie robi. To wyreżyserowana i napisana przez Bena Stillera historia grupy egocentrycznych aktorów, zaangażowanych, żeby nakręcić najlepszy w historii kina film wojenny. Niezależnie od finalnej oceny tego filmu, powinniśmy się zgodzić w jednej zasłudze "Jaj w tropikach" - zawdzięczamy im jedną z najlepszych aktorskich szarż Toma Cruise'a w jego bogatej karierze.
12. Notting Hill
- Rok produkcji: 1999
- Czas trwania: 124 minuty
- Reżyser: Roger Michell
- Obsada: Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans, Emma Chambers, Hugh Bonneville
- Ocena IMDb: 7.2/10
Jako, że niedawno miałem sposobność przebywania w Londynie, potwierdzam - popkulturowe znaczenie i popularność tytułowej księgarni są na niezmiennie znakomitym poziomie. Nic dziwnego - film z pełnymi wyjątkowego uroku Hugh Grantem i Julią Roberts, pomimo tego, że ma nieco ponad ćwierć wieku, wciąż ujmuje. Nawet po tylu latach, gdy widzimy historię nieśmiałej miłości właściciela angielskiej księgarni i wielkiej amerykańskiej gwiazdy, nie sposób się nie wzruszyć.
11. Borat
- Rok produkcji: 2006
- Czas trwania: 84 minuty
- Reżyser: Larry Charles
- Obsada: Sacha Baron Cohen, Ken Davitian, Luenell, Pamela Anderson
- Ocena IMDb: 7.4/10
Gdyby każdy dziennikarz był tak zaangażowany w swoją pracę jak Borat, to świat mediów byłby lepszym miejscem. Tytułowy bohater, dziennikarz państwowej telewizji, bierze na swoje barki niezwykle ważną misję - w ramach planu powiększenia dobrobytu swojego narodu chce udać się do samego jądra współczesnego świata - Stanów Zjednoczonych, oraz zaczerpnąć wiedzy o kulturze tego kraju. Film jedyny w swoim rodzaju, naprawdę.
10. Kiler
- Rok produkcji: 1997
- Czas trwania: 104 minuty
- Reżyser: Juliusz Machulski
- Obsada: Cezary Pazura, Jerzy Stuhr, Janusz Rewiński, Małgorzata Kożuchowska, Katarzyna Figura
- Ocena IMDb: 7.5/10
Nie wszystko w karierze Juliusza Machulskiego się udawało, zwłaszcza w jej późniejszym etapie, dlatego lepiej powspominać to, co najlepsze. Przejdźmy więc do "Kilera" - absolutnej klasyki, jeśli chodzi o polską komedię. Amerykanie mają Jima Carreya, my zaś Cezarego Pazurę, który w filmie Machulskiego zabłysnął jako taksówkarz, który nagle staje się częścią półświatka po tym, jak zostaje wzięty za słynnego płatnego zabójcę. Kolejny dowód na to, że polskie dialogi potrafią być najdoskonalsze i najśmieszniejsze.
9. Chłopaki nie płaczą
- Rok produkcji: 2000
- Czas trwania: 96 minut
- Reżyser: Olaf Lubaszenko
- Obsada: Maciej Stuhr, Cezary Pazura, Mirosław Zbrojewicz, Bohdan Łazuka, Anna Przybylska
- Ocena IMDb: 7.6/10
O ile nie zgadzam się z samym tytułem w jego literalnym znaczeniu, o tyle na potrzeby tak wybitnej komedii, jestem w stanie ustąpić. Bez grama ironii uważam, że jest to jeden z najbardziej kultowych filmów w historii polskiej kinematografii. Ten film to galeria komediowych wspaniałości, a Grucha, Fred, Bolec (z całym szacunkiem dla pozostałych, moja ulubiona postać), czy Jarosław Psikuta (bez "s", to ważne) na wieki zapisali się w naszej pamięci.
8. Naga broń
- Rok produkcji: 1988
- Czas trwania: 85 minut
- Reżyser: David Zucker
- Obsada: Leslie Nielsen, Priscilla Presley, Ricardo Montalban, George Kennedy, O.J. Simpson
- Ocena IMDb: 7.6/10
Umówmy się - w czołówce najlepszych komedii wszech czasów po prostu nie ma prawa zabraknąć "Nagiej broni" - legendarnego filmu, który po dziś dzień, przede wszystkim dzięki wybitnemu Lesliemu Nielsenowi w roli niezdarnego, acz wyjątkowo skutecznego porucznika Franka Drebina, bawi wiele pokoleń. Dla mnie to dzieło, którego nigdy nie pomijam w telewizji, a i zdarza mi się odświeżać ulubione gagi na YouTube. Kino przez wielkie K.
7. Kac Vegas
- Rok produkcji: 2009
- Czas trwania: 100 minut
- Reżyser: Todd Phillips
- Obsada: Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Justin Bartha, Ken Jeong
- Ocena IMDb: 7.7/10
Kto by pomyślał, że reżyser filmu o odjechanym wieczorze kawalerskim z udziałem czterech facetów (w tym Bradleya Coopera) później stworzy jeden z najlepszych filmów XXI wieku? Todd Phillips, zanim zabrał się za Księcia Zbrodni, stworzył trylogię "Kac Vegas", a zapoczątkował ją film z 2009 roku, wyróżniony Złotym Globem. Komedia szalona, momentami wręcz aż surrealistyczna. Nie miałem nigdy kaca po seansie.
6. Czy leci z nami pilot?
- Rok produkcji: 1980
- Czas trwania: 88 minut
- Reżyser: Jim Abrahams, David Zucker, Jerry Zucker
- Obsada: Robert Hays, Julie Hagerty, Leslie Nielsen, Robert Stack, Lloyd Bridges
- Ocena IMDb: 7.7/10
Zanim porucznik Frank Drebin zapisał się złotymi zgłoskami w historii kina, tercet ZAZ dostarczył nam dość podobną klimatem i dowcipem, ale nie mniej kultową komedię. Jej bohaterem jest Ted Striker (Hays) - były pilot wojskowy, który w kryzysowym momencie musi pokonać lęk przed lataniem i ponownie usiąść za sterami. Leslie Nielsen nie jest tutaj kluczową postacią, ale w roli lekarza daje z siebie jak zawsze, wszystko. Dopóki oczywiście ktoś nie nazwie go Shirley.
5. Żywot Briana
- Rok produkcji: 1979
- Czas trwania: 94 minuty
- Reżyser: Terry Jones
- Obsada: Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Michael Palin
- Ocena IMDb: 8/10
Nie sposób w niniejszym zestawieniu pominąć legendarnej grupy Monty Python i jej wpływu na gatunek komediowy. "Żywot Briana" to satyra na kino religijne, odnosząca się do historii znanej z Nowego Testamentu. Brian jest synem Żydówki i Rzymianina, urodzonym w Judei w tym samym czasie co Jezus. Na skutek ciągu absurdalnych i przekomicznych okoliczności, popularność Briana w otoczeniu znacznie wzrasta.
4. Dzień świra
- Rok produkcji: 2002
- Czas trwania: 93 minuty
- Reżyser: Marek Koterski
- Obsada: Marek Kondrat, Andrzej Grabowski, Cezary Pazura, Michał Koterski
- Ocena IMDb: 8.1/10
Podczas gdy nasze pokolenie używa "literally me" na widok Ryana Goslinga, poprzednia generacja, a dokładnie jej polska część, zapewne to samo mówiła, patrząc na Adasia Miauczyńskiego - sfrustrowanego polonisty, któremu nie układa się w życiu tak, jakby tego wewnątrz pragnął. Małżeństwo, rodzicielstwo, praca - przede wszystkim wobec tych "działów" swojego życia nasz główny bohater prowadzi swoje przemyślenia. Równie dużo co komedii jest tutaj dramatu, ale kultowość tego filmu jest w dużej mierze zbudowana właśnie dzięki ikonicznym, przezabawnym dialogom.
3. Big Lebowski
- Rok produkcji: 1998
- Czas trwania: 117 minut
- Reżyser: Joel i Ethan Coen
- Obsada: Jeff Bridges, John Goodman, Julianne Moore, Steve Buscemi, John Turturro
- Ocena IMDb: 8.1/10
Jeden z dowodów na to, że choć Joel Coen jest lepszym reżyserem od brata Ethana, obaj najlepsze filmy kręcili wspólnie. "Big Lebowski" to dzieło ikoniczne, historia bohatera (znakomity Bridges), który pada ofiarą fatalnej pomyłki - dwóch zbirów włamuje się do jego mieszkania, jednak okazuje się, że mężczyźni szukają nie tego Lebowskiego. Dalej jest tylko mocniejszy zestaw: dywan, milioner, gwiazda porno, porwanie. Jeden z najlepszych filmów braci Coen, a oni mają na swoim koncie sporo złota.
2. Monty Python i Święty Graal
- Rok produkcji: 1975
- Czas trwania: 91 minut
- Reżyser: Terry Gilliam, Terry Jones
- Obsada: Graham Chapman, John Cleese, Eric Idle, Terry Gilliam, Terry Jones, Michael Palin
- Ocena IMDb: 8.2/10
"Srebrny medal" wędruje do innego reprezentanta kina spod znaku Monty Pythona. To rzadki przypadek, kiedy wszyscy widoczni na ekranie aktorzy są również scenarzystami. To wyjątkowa wariacja na temat historii Króla Artura, który zbiera rycerzy i wyrusza na poszukiwanie Świętego Graala, co równa się wielu absurdalnym przygodom.
1. Forrest Gump
- Rok produkcji: 1994
- Czas trwania: 142 minuty
- Reżyser: Robert Zemeckis
- Obsada: Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field
- Ocena IMDb: 8.8/10
Creme de la creme, truskawka na torcie, kropka nad i - te oraz wiele innych określeń pasuje tutaj jak ulał. Wyreżyserowany przez Boba Zemeckisa "Forrest Gump" to nie tylko najlepsza komedia wszechczasów - to również jeden z najlepszych i najważniejszych filmów w historii kina. Forrest (Hanks) zrobił w życiu wszystko - był gwiazdą footballu oraz tenisa stołowego, odznaczonym bohaterem wojennym i odnoszącym sukcesy biznesmenem. Nigdy jednak nie stracił z oczu tego co najważniejsze i nie zapomniał o miłości do ukochanej Jenny (Robin Wright).
