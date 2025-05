Film z polskimi influencerami zdaje egzamin na Prime Video równie dobrze jak w kinach

"100 dni do matury" pod koniec lutego zadebiutowało w kinach. Już w weekend otwarcia produkcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, bo obejrzało ją 324 tys. widzów. Jak się okazało, był to dopiero początek błyskotliwej kariery filmu, który w kolejnych tygodniach nie chciał zejść ze szczytu rodzimego box office'u. W efekcie wybrało się na niego grubo ponad milion widzów. Co stoi za jego frekwencyjnym sukcesem?



Tłumy do kin na pewno przyciągnęła obsada - i nie mówimy tu o profesjonalnych aktorach, tylko influencerach. Członkowie Ekipy i Genzie wcielają się w filmie w maturzystów. Jeden z nich - Bartosz Laskowski gra imprezowego Kapsla, którego egzamin dojrzałości wcale nie interesuje. Ważniejsze są dla niego przyjaźnie. Dlatego postanawia włamać się do systemu Ministerstwa Edukacji, aby zmienić wyniki matur i podarować swoim najbliższym kolegom i koleżankom jeszcze jeden rok beztroski.