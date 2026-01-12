Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego

Ładowanie...

Najlepsi są nagradzani, to i tych najgorszych nie można pozostawić bez uwagi. Złote Maliny zostały wymyślone w 1980 roku, zaś w kolejnym, 1981, przyznano je po raz pierwszy. Oczywiście, są one formą żartu z produkcji, które zupełnie nie podbiły serc widzów, a wręcz przeciwnie, przyprawiły ich o spory ból głowy, i to ten nieprzyjemny. Od jakiegoś czasu Złote Maliny przyznaje się w dzień poprzedzający rozdanie Oscarów. Na horyzoncie rysuje się grupa kandydatów, którzy w tym sezonie są faworytami do zgarnięcia "anty-nagród".

REKLAMA

Śnieżka faworytką do Złotych Malin. Kogoś to dziwi?

Choć oficjalnego ogłoszenia nominowanych filmów i aktorów jeszcze nie dokonano, portal World of Reel dotarł do listy, która miała paść ofiarą wycieku. Znajdują się na niej tytuły i nazwiska, które, zdaniem portalu, znajdą się w gronie wyznaczonych do walki o tegoroczne Złote Maliny. Na czele stawki uplasowała się "Śnieżka", nominowana w aż siedmiu kategoriach, w tym za najgorszy film, najgorszą rolę drugoplanową męską (krasnoludki) oraz żeńską (Gal Gadot), a także najgorszą reżyserię (Marc Webb).

Taki obrót spraw raczej nikogo nie zdziwi - "Śnieżka" to niewątpliwie jeden z najsłabszych filmów 2025 roku. Scenariusz naiwny i pisany na kolanie, maksymalnie jedna piosenka zapadająca w pamięć, brak logiki w postępowaniu bohaterów/ek, niewykorzystany potencjał wątków, mizerne aktorstwo - to wszystko złożyło się na zasłużoną katastrofę. Gdy do tego dodać afery związane z wypowiedziami wcielającej się w główną rolę Rachel Zegler, udział w projekcie wspierającej izraelską politykę Gal Gadot, wychodzi jedna, wielka bomba, której wybuch nie miał szans na pozytywne efekty.

Na szczycie uplasowały się również inne produkcje - koszmarna "Wojna światów", jedyne w swoim rodzaju "dzieło" Prime Video z Ice Cube'em w roli głównej ma mieć aż sześć nominacji do Złotych Malin. Tu również zaskoczenia brak - prędko po premierze film został chóralnie wgnieciony w ziemię za praktycznie wszystko - montaż, grę aktorską, efekty specjalne, historię, a nawet natrętny product placement. Sześcioma nominacjami obdarowano również "Na zaginionych ziemiach", projek Paula W. S. Andersona z gatunku fantasy z udziałem aktorskim Milli Jovovich i Dave'a Bautisty.

Złote Maliny 2026. Oto prawdopodobne nominacje

NAJGORSZY FILM

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Na zaginionych ziemiach

Śnieżka

Wojna światów

NAJGORSZY AKTOR

Dave Bautista – Na zaginionych ziemiach

Scott Eastwood – Alarum

Ice Cube – Wojna światów

Jared Leto – Tron: Ares

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

NAJGORSZA AKTORKA

Ariana DeBose – Love Hurts

Heather Graham – Gunslingers

Milla Jovovich – Na zaginionych ziemiach

Rebel Wilson – Bride Hard

Michelle Yeoh – Star Trek: Sekcja 31

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków – Śnieżka

Nicolas Cage – Gunslingers

Stephen Dorff – Bride Hard

Greg Kinnear – Off the Grid

Sylvester Stallone – Alarum

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Anna Chlumsky – Bride Hard

Gal Gadot – Śnieżka

Eiza Gonzalez – Fontanna młodości

Amara Okereke – Na zaginionych ziemiach

Isis Valverde – Alarum

NAJGORSZY REŻYSER

Paul W.S. Anderson – Na zaginionych ziemiach

Rich Lee – Wojna Światów

Joe i Anthony Russo – The Electric State

Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow

Marc Webb – Śnieżka

NAJGORSZY SCENARIUSZ

The Electric State

Hurry Up Tomorrow

Na zaginionych ziemiach

Śnieżka

Wojna światów

NAJGORSZE EKRANOWE POŁĄCZENIE

Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków – Śnieżka

Ariana DeBose i Ke Huy Quan – Love Hurts

Robert De Niro i Robert De Niro – The Alto Knights

Ice Cube i jego kamera – Wojna światów

The Weeknd i jego kolosalne ego – Hurry Up Tomorrow

NAJGORSZY PREQUEL, REMAKE, PLAGIAT LUB SEQUEL

Five Nights at Freddy's 2

Smerfy

Śnieżka

Star Trek: Sekcja 31

Wojna światów

Jest tego więcej:

Ustaw Spider’s Web jako preferowane medium w Google

REKLAMA

Więcej o filmach i serialach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 12.01.2026 16:01

Ładowanie...