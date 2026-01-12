Śnieżka ma zostać najgorszym filmem roku. Dobrze wiecie dlaczego
Nieodłącznym elementem sezonu nagród są nie tylko Złote Globy i Oscary, ale również Złote Maliny, przyznawane najgorszym filmom roku. Kto tym razem dostąpi zaszczytu bycia nominowanym? Jest jeden szczególny faworyt.
Najlepsi są nagradzani, to i tych najgorszych nie można pozostawić bez uwagi. Złote Maliny zostały wymyślone w 1980 roku, zaś w kolejnym, 1981, przyznano je po raz pierwszy. Oczywiście, są one formą żartu z produkcji, które zupełnie nie podbiły serc widzów, a wręcz przeciwnie, przyprawiły ich o spory ból głowy, i to ten nieprzyjemny. Od jakiegoś czasu Złote Maliny przyznaje się w dzień poprzedzający rozdanie Oscarów. Na horyzoncie rysuje się grupa kandydatów, którzy w tym sezonie są faworytami do zgarnięcia "anty-nagród".
Śnieżka faworytką do Złotych Malin. Kogoś to dziwi?
Choć oficjalnego ogłoszenia nominowanych filmów i aktorów jeszcze nie dokonano, portal World of Reel dotarł do listy, która miała paść ofiarą wycieku. Znajdują się na niej tytuły i nazwiska, które, zdaniem portalu, znajdą się w gronie wyznaczonych do walki o tegoroczne Złote Maliny. Na czele stawki uplasowała się "Śnieżka", nominowana w aż siedmiu kategoriach, w tym za najgorszy film, najgorszą rolę drugoplanową męską (krasnoludki) oraz żeńską (Gal Gadot), a także najgorszą reżyserię (Marc Webb).
Taki obrót spraw raczej nikogo nie zdziwi - "Śnieżka" to niewątpliwie jeden z najsłabszych filmów 2025 roku. Scenariusz naiwny i pisany na kolanie, maksymalnie jedna piosenka zapadająca w pamięć, brak logiki w postępowaniu bohaterów/ek, niewykorzystany potencjał wątków, mizerne aktorstwo - to wszystko złożyło się na zasłużoną katastrofę. Gdy do tego dodać afery związane z wypowiedziami wcielającej się w główną rolę Rachel Zegler, udział w projekcie wspierającej izraelską politykę Gal Gadot, wychodzi jedna, wielka bomba, której wybuch nie miał szans na pozytywne efekty.
Na szczycie uplasowały się również inne produkcje - koszmarna "Wojna światów", jedyne w swoim rodzaju "dzieło" Prime Video z Ice Cube'em w roli głównej ma mieć aż sześć nominacji do Złotych Malin. Tu również zaskoczenia brak - prędko po premierze film został chóralnie wgnieciony w ziemię za praktycznie wszystko - montaż, grę aktorską, efekty specjalne, historię, a nawet natrętny product placement. Sześcioma nominacjami obdarowano również "Na zaginionych ziemiach", projek Paula W. S. Andersona z gatunku fantasy z udziałem aktorskim Milli Jovovich i Dave'a Bautisty.
Złote Maliny 2026. Oto prawdopodobne nominacje
NAJGORSZY FILM
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Na zaginionych ziemiach
- Śnieżka
- Wojna światów
NAJGORSZY AKTOR
- Dave Bautista – Na zaginionych ziemiach
- Scott Eastwood – Alarum
- Ice Cube – Wojna światów
- Jared Leto – Tron: Ares
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
NAJGORSZA AKTORKA
- Ariana DeBose – Love Hurts
- Heather Graham – Gunslingers
- Milla Jovovich – Na zaginionych ziemiach
- Rebel Wilson – Bride Hard
- Michelle Yeoh – Star Trek: Sekcja 31
NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY
- Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków – Śnieżka
- Nicolas Cage – Gunslingers
- Stephen Dorff – Bride Hard
- Greg Kinnear – Off the Grid
- Sylvester Stallone – Alarum
NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA
- Anna Chlumsky – Bride Hard
- Gal Gadot – Śnieżka
- Eiza Gonzalez – Fontanna młodości
- Amara Okereke – Na zaginionych ziemiach
- Isis Valverde – Alarum
NAJGORSZY REŻYSER
- Paul W.S. Anderson – Na zaginionych ziemiach
- Rich Lee – Wojna Światów
- Joe i Anthony Russo – The Electric State
- Trey Edward Shults – Hurry Up Tomorrow
- Marc Webb – Śnieżka
NAJGORSZY SCENARIUSZ
- The Electric State
- Hurry Up Tomorrow
- Na zaginionych ziemiach
- Śnieżka
- Wojna światów
NAJGORSZE EKRANOWE POŁĄCZENIE
- Wszystkie siedem sztucznych krasnoludków – Śnieżka
- Ariana DeBose i Ke Huy Quan – Love Hurts
- Robert De Niro i Robert De Niro – The Alto Knights
- Ice Cube i jego kamera – Wojna światów
- The Weeknd i jego kolosalne ego – Hurry Up Tomorrow
NAJGORSZY PREQUEL, REMAKE, PLAGIAT LUB SEQUEL
- Five Nights at Freddy's 2
- Smerfy
- Śnieżka
- Star Trek: Sekcja 31
- Wojna światów
